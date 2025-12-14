المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بين ذكريات المجد وواقع الحاضر.. أسطورة الكاميرون يفتح قلبه قبل كأس أمم أفريقيا 2025

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:33 م 14/12/2025
إميل مبوه

إميل مبوه

يسلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الضوء على واحد من أبرز أساطير كرة القدم الكاميرونية، قبل البدء في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي من المقرر أن تبدأ في نهاية الشهر الجاري.

إميل مبوه هو أحد لاعبي المنتخب الكاميروني الذي استطاع أن يفوز بكأس أمم أفريقيا عام 1988 في المغرب، حيث كان منتخب الكاميرون يملك جيلاً قويًا في تلك الفترة، يجمع بين الذكاء والصلابة وعقلية الفوز الراسخة عند كافة اللاعبين.

وخاض مبوه رفقة الأسود غير المروضة، 113 مباراة دولية، كما ظهر في نهائيين في بطولة كأس أمم أفريقيا، بجانب مشاركته في بطولتي كأس العالم 1990 و1994.

أسطورة منتخب الكاميرون يفتح قلبه قبل كأس أمم أفريقيا 2025

وقال إمبوه في حواره مع الحساب الرسمي للكاف، إن أقوى الذكريات هي اللحظات العاطفية مع مشجعي المنتخب الكاميروني، بجانب الفرحة التي أعقبت فوزهم في النهائي.

وأضاف أن الفريق وقتها كان مستعدًا من جميع النواحي سواء من نفسيًا أو بدنيًا أو تقنيًا، في الوقت الذي وضعوا فيه توقعات إيجابية في تحضيراتهم لتلك البطولة.

وتابع: "تلعب الخبرة دورًا، لكن الأساس الحقيقي هو تماسك المنتخب، كان لدينا موهبة، نعم، لكن ما كان أهم هو الوحدة، التضحية، وقوة الشخصية، القدرة على تخطي اللحظات الصعبة".

وعن هزيمة المنتخب الكاميروني عام 1986، قال: "بالتأكيد، كانت هزيمة 1986 مؤلمة وبقيت معنا، الفوز باللقب في المغرب عام 1988 كان ارتياحًا كبيرًا، لحظة فرح خالص".

ويشعر أسطورة منتخب الكاميرون بالإحباط حول أداء الأسود غير المروضة في الفترة الحالية، وصف شعوره قائلاً: "بصراحة، أشعر بالإحباط من أداء منتخبنا في الفترة الحالية، لا أرى الروح نفسها أو عقلية المحارب التي كانت لدينا، الموهبة موجودة، لكن هناك شيء ناقص، يمكنهم تقديم أداء أفضل بكثير".

واختتم تصريحاته بالتنبؤ حول إمكانية فوز الكاميرون باللقب في المغرب، حيث قال: "من الصعب التنبؤ بذلك، لكن إذا استعاد اللاعبون الفخر والجوع، كل شيء ممكن، لننتظر ونرى".

ويشارك منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من الجابون وكوت ديفوار وموزمبيق.

مباراة الكاميرون القادمة
