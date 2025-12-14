المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسائل دعم.. سلوت ونجوم ليفربول يحفزون صلاح قبل كأس أمم أفريقيا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

06:46 م 14/12/2025 تعديل في 06:53 م
تلقى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، رسائل دعم من زملائه في الفريق بجانب المدرب الهولندي آرني سلوت، قبل التحاقه بالمنتخب المصري استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وكان صلاح قد شارك بديلاً في الشوط الأول أمام برايتون، بدلاً من المدافع الإنجليزي جو جوميز، الذي تعرض للإصابة، لينجح قائد المنتخب المصري في صناعة هدف لصالح زميله هوجو إيكيتيكي.

واستطاع فريق ليفربول أن يحقق فوزًا ثمينًا مساء أمس السبت على ملعبه "أنفيلد" بهدفين دون رد، في إطار الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي، ليحقق "الريدز" انتصارًا مهمًا بعد التعادل في جولتين أمام سندرلاند وليدز يونايتد.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، حيث يتواجد مع منتخبات: زيمبابوي، أنجولا، وجنوب أفريقيا.

وستكون المباراة الأولى ضد زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، ثم جنوب أفريقيا يوم 26 من نفس الشهر، وأخيرًا ضد أنجولا يوم 29.

لمشاهدة دعم محمد صلاح من نجوم فريق ليفربول وآرني سلوت .. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح برايتون كأس أمم أفريقيا آرني سلوت

