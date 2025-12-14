المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قصة بطولة.. عندما سَطّر الجوهري والفراعنة ملحمة خالدة في بوركينا فاسو 1998

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:02 م 14/12/2025
أمم أفريقيا 1998

منتخب مصر 1998

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، في مصر والوطن العربي، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعاليتها في دولة المغرب.

وتدور فعاليات "كان 2025" في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل، ويشارك "الفراعنة" في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ويعتبر المنتخب المصري هو الأكثر تتويجًا باللقب الأفريقي، برصيد 7 مرات، خلال أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، علاوة على تحقيق البطولة 3 مرات متتالية، خلال أعوام 2006 و 2008 و 2010.

قصة تتويج مصر بكأس أمم أفريقيا 1998

دارت أحداث بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 1998 في دولة بوركينا فاسو، وشارك في هذه النسخة، 16 منتخبًا، مقسمين على أربع مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق.

وتواجد المنتخب المصري، تحت قيادة مدربه القدير محمود الجوهري، في المجموعة الرابعة إلى جانب: المغرب، زامبيا، موزمبيق.

وأنهى الفراعنة مشوارهم في دور المجموعات باحتلال المركز الثاني، عقب تحقيق الفوز على موزمبيق (2-0) وعلى زامبيا (4-0)، مع تلقي الهزيمة على يد المغرب (0-1).

وعقب تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائى، واجه نظيره كوت ديفوار، وحسم التعادل السلبي وقت المباراة الأصلي، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت في النهاية للفراعنة.

وشهد الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 98 مواجهة نارية بين مصر وبوركينا فاسو، مستضيفة البطولة، وانتصر رجال محمود الجوهري بثنائية نظيفة.

التقى منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، حيث اعتمد المدرب محمود الجوهري على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نادر السيد.

خط الدفاع: ياسر رضوان – مدحت عبد الهادي – سمير كمونة – عبد الظاهر السقا.

خط الوسط: محمد عمارة – أحمد حسن – هاني رمزي.

في الهجوم: طارق مصطفي “أسامة نبيه” – حازم إمام “عبد الستار صبري “- حسام حسن.

وشهدت المباراة النهائية فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا، بهدفين دون رد، حيث جاء الهدف الأول بتوقيع أحمد حسن، فيما أحرز طارق مصطفى الهدف الثاني.

ونال حسام حسن، مهاجم وحامل شارة قيادة الفراعنة، جائزة هداف أمم أفريقيا (7 أهداف)، التقاسم مع لاعب جنوب أفريقيا، بندكت مكارثي.

محمود الجوهري يدخل التاريخ

وأصبح محمود الجوهري هو أول مصري يصعد بـ"الفراعنة" لمنصات التوويج كلاعب عام 1959، عندما فاز بالكأس الثانية كلاعب، وعام 98 كمدرب، ليحفر اسمه بأحرف من ذهب بين أساطير التدريب في العالم.

وتولى "الجنرال" تدريب منتخب مصر بداية من عام 1988 وقاده إلى نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا وحقق معه البطولة العربية 1992 وكأس الأمم عام 1998، قبل أن يرحل لتدريب منتخب الأردن.

منتخب مصر حسام حسن محمود الجوهري كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا 1998

أحدث الموضوعات

