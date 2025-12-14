المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
البروفة الأخيرة.. فتح باب الحجز لمباراة مصر أمام نيجيريا الودية قبل أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:46 م 14/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشفت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز، لتذاكر مباراة منتخب مصر أمام نظيره نيجيريا الودية، والمقرر انطلاقها خلال الأيام الجارية ضمن تحضيرات الفراعنة لكأس أمم أفريقيا.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

ويواصل منتخب مصر تحضيراته استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا، حيث ترغب كتيبة حسام حسن في تحقيق اللقب الثامن للفراعنة.

تذاكر مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا

أعلنت شركة تذكرتي عبر موقعها الرسمي، عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، والتي ستجمع بين الفريقين وديًا، في إطار استعدادات الثنائي النهائية قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي، مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويستكمل منتخب مصر تحضيراته حتى يوم 17 ديسمبر، وهو موعد السفر إلى المغرب استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق يوم 21 من الشهر المقبل.

مباراة مصر القادمة
كأس أمم أفريقيا

