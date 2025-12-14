تشهد سجلات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حضورًا تاريخيًا لنجوم منتخب مصر، على مدار النسخ السابقة من هذه البطولة العريقة، التي تعود إلى 68 عامًا.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر أن تنطلق يوم 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.

الأفضل في كأس الأمم الأفريقية

ومن السجلات التاريخية في كأس الأمم الأفريقية، هو جائزة أفضل لاعب على مدار 34 نسخة من البطولة، والتي تشهد حضور مصري في 6 مناسبات.

حيث إن النسخة الأولى، كان أفضل لاعب فيها، هو محمد دياب، ثم حسن الشاذلي، محمود الجوهري، حسني عبد ربه، وأحمد حسن في مرتين.

وتأتي قائمة أفضل لاعب في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية المختلفة، كما يلي:

1957 – محمد دياب (مصر)

1959 – محمود الجوهري (مصر)

1962 – منجستو وركو (إثيوبيا)

1963 – حسن الشاذلي (مصر)

1965 – أوسي كوفي (غانا)

1968 – كازادي موامبا (الكونغو الديمقراطية)

1970 – لوران بوكو (كوت ديفوار)

1972 – جان-بيير توكوتو (الكاميرون)

1974 – نداي مولامبا (الكونغو الديمقراطية)

1976 – أحمد فرس (المغرب)

1978 – كريم عبد الرزاق (غانا)

1980 – كريستيان تشوكوو (نيجيريا)

1982 – فوزي العسلي (ليبيا)

1984 – تيئوفيل أبيجا (الكاميرون)

1986 – روجيه ميلا (الكاميرون)

1988 – روجيه ميلا (الكاميرون)

1990 – رابح ماجر (الجزائر)

1992 – عبيدي بيليه (غانا)

1994 – رشيدي ياكيني (نيجيريا)

1996 – كالوشا بواليا (زامبيا)

1998 – بيني مكارثي (جنوب أفريقيا)

2000 – لوران إيتامي ماير (الكاميرون)

2002 – ريجوبرت سونج (الكاميرون)

2004 – جاي-جاي أوكوتشا (نيجيريا)

2006 – أحمد حسن (مصر)

2008 – حسني عبد ربه (مصر)

2010 – أحمد حسن (مصر)

2012 – كريستوفر كاتونجو (زامبيا)

2013 – جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو)

2015 – كريستيان أتسو (غانا)

2017 – كريستيان باسوجوج (الكاميرون)

2019 – إسماعيل بن ناصر (الجزائر)

2021 – ساديو ماني (السنغال)

2023 – ويليام تروست-إيكونج (نيجيريا)