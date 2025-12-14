المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

رباعي في الصورة.. هيمنة مصرية على أرقام كأس أمم أفريقيا القياسية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:05 م 14/12/2025
أحمد حسن

أحمد حسن رفقة حسن شحاتة

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أفريقيا 2025، بحثًا عن المزيد من الأرقام القياسية التي يمكن تحقيقها في المغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

الأفضل في تاريخ أفريقيا

تضم قائمة الشرف في كأس أمم أفريقيا 4 لاعبين فقط، هم الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بواقع 8 مرات ظهروا خلال البطولة.

ويعد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، أحد الرباعي الأكثر مشاركة في نسخ أمم أفريقيا برصيد 8 مرات، بالتساوي مع ريجوبير سونج، وأندريه آيو، ويوسف المساكني.

- ريجوبير سونج (الكاميرون): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010.

- أحمد حسن (مصر): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010.

- أندريه آيو (غانا): 2008، 2010، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023.

يوسف المساكني (تونس): 2010، 2012، 2013، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023.

أرقام قياسية من الصعب بلوغها

تواجد الثنائي ريجوبير سونج (الكاميرون) وأندريه آيو (غانا)، في صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة مع بلادهم في كأس أمم أفريقيا، بواقع 36 مباراة في البطولة.

ويعد أحمد حسن وعصام الحضري، الأكثر تحقيقًا للألقاب من بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ توج الثنائي رفقة منتخب مصر بـ4 كؤوس، كانت أعوام 1998، 2006، 2008، 2010.

وحقق مولومبا نداي لاعب الكونغو الديمقراطية، رقمًا قياسيًا، كونه أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مرحلة نهائية واحدة برصيد 9 أهداف، وكان ذلك عام 1974.

ودخل لوران بوكو، لاعب كوت ديفوار قائمة الشرف، بتسجيله أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، حينما هز شباك إثيوبيا 5 مرات، في المباراة التي انتهت (6-1) عام 1970.

وحققت مباراة مصر أمام نيجيريا رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف في مباراة واحدة بمجموع 9 أهداف، والتي انتهت بفوز الفراعنة على النسور (6-3)، عام 1963.

وحجز حسن الشاذلي لاعب منتخب مصر، مقعده في قائمة الأفضل بتسجيله ثلاثيتين خلال نسختي 1963، 1970.

وأحرز أيمن منصور لاعب مصر، أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أفريقيا، بعد 23 ثانية، حينما هز شباك الجابون في عام 1994 بالمباراة التي انتهت بتفوق الفراعنة برباعية.

ويتصدر الكاميروني صامويل إيتو، الرقم القياسي لعدد الأهداف في البطولة بواقع 18 هدفًا مع منتخب بلاده.

جدول مواعيد مصر في أمم أفريقيا 2025

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.

مباراة مصر القادمة
أحمد حسن منتخب مصر عصام الحضري كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg