تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أفريقيا 2025، بحثًا عن المزيد من الأرقام القياسية التي يمكن تحقيقها في المغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

الأفضل في تاريخ أفريقيا

تضم قائمة الشرف في كأس أمم أفريقيا 4 لاعبين فقط، هم الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بواقع 8 مرات ظهروا خلال البطولة.

ويعد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، أحد الرباعي الأكثر مشاركة في نسخ أمم أفريقيا برصيد 8 مرات، بالتساوي مع ريجوبير سونج، وأندريه آيو، ويوسف المساكني.

- ريجوبير سونج (الكاميرون): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010.

- أحمد حسن (مصر): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010.

- أندريه آيو (غانا): 2008، 2010، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023.

يوسف المساكني (تونس): 2010، 2012، 2013، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023.

أرقام قياسية من الصعب بلوغها

تواجد الثنائي ريجوبير سونج (الكاميرون) وأندريه آيو (غانا)، في صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة مع بلادهم في كأس أمم أفريقيا، بواقع 36 مباراة في البطولة.

ويعد أحمد حسن وعصام الحضري، الأكثر تحقيقًا للألقاب من بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ توج الثنائي رفقة منتخب مصر بـ4 كؤوس، كانت أعوام 1998، 2006، 2008، 2010.

وحقق مولومبا نداي لاعب الكونغو الديمقراطية، رقمًا قياسيًا، كونه أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مرحلة نهائية واحدة برصيد 9 أهداف، وكان ذلك عام 1974.

ودخل لوران بوكو، لاعب كوت ديفوار قائمة الشرف، بتسجيله أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، حينما هز شباك إثيوبيا 5 مرات، في المباراة التي انتهت (6-1) عام 1970.

وحققت مباراة مصر أمام نيجيريا رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف في مباراة واحدة بمجموع 9 أهداف، والتي انتهت بفوز الفراعنة على النسور (6-3)، عام 1963.

وحجز حسن الشاذلي لاعب منتخب مصر، مقعده في قائمة الأفضل بتسجيله ثلاثيتين خلال نسختي 1963، 1970.

وأحرز أيمن منصور لاعب مصر، أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أفريقيا، بعد 23 ثانية، حينما هز شباك الجابون في عام 1994 بالمباراة التي انتهت بتفوق الفراعنة برباعية.

ويتصدر الكاميروني صامويل إيتو، الرقم القياسي لعدد الأهداف في البطولة بواقع 18 هدفًا مع منتخب بلاده.

جدول مواعيد مصر في أمم أفريقيا 2025

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.