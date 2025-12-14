يستعد منتخب مصر الأول، لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بحثًا عن العودة إلى منصات التتويج، بعد إنهاء المسابقة في الوصافة مرتين، خلال آخر 4 مشاركات.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر أن تنطلق يوم 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.

مصر في كأس أمم أفريقيا

النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، تقام في المغرب، حيث الأجواء العربية التي يعرفها منتخب مصر جيدًا، باللعب في دولة شقيقة وكأنه يلعب على أرضه، عكس الأجواء في دول الغرب والجنوب وشرق القارة السمراء.

تاريخيًا، على مدار النسخ السابقة من كأس الأمم الأفريقية، أقيمت 8 مرات في دول شمال أفريقيا، دون مصر، وهذه النسخ شهدت تواجد منتخبنا الوطني في 6 مناسبات.

حيث إن منتخب مصر لم يتواجد في نسختي 1965 (تونس) و1982 (ليبيا)، بينما في الـ6 نسخ الأخرى جاءت مشاركة منتخبنا كما يلي:

1957 (السودان): البطل بالفوز على إثيوبيا 4-0.

1970 (السودان): المركز الثالث بالفوز على كوت ديفوار 3-1.

1988 (المغرب): خرج من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث، وحصد 3 نقاط فقط.

1990 (الجزائر): خرج من دور المجموعات باحتلاله المركز الرابع، دون نقاط.

1994 (تونس): خرج من ربع النهائي بالخسارة أمام مالي 0-1.

2004 (تونس): خرج من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث، وحصد 4 نقاط فقط.

بالتالي، نسخ كأس أمم أفريقيا التي شارك بها منتخب مصر في دول عربية، عبر دور المجموعات في 3 مناسبات، توج مرة، جاء ثالثًا مرة وودع من ربع النهائي في الأخرى، بينما لم يعبر الدور الأول في 3 مناسبات.

ومن صعوده لمنصات التتويج في 7 مناسبات، توج منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا في دولة عربية، مرة واحدة منذ 68 عامًا، بينما خلال 6 ألقاب أخرى، نصفها كان على أرض الكنانة، والنصف الآخر في دول غير عربية.