المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

فعلها قبل 68 عاما.. منتخب مصر يطارد إنجازه المفقود في أمم أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:29 م 14/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول، لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بحثًا عن العودة إلى منصات التتويج، بعد إنهاء المسابقة في الوصافة مرتين، خلال آخر 4 مشاركات.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر أن تنطلق يوم 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.

مصر في كأس أمم أفريقيا

النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، تقام في المغرب، حيث الأجواء العربية التي يعرفها منتخب مصر جيدًا، باللعب في دولة شقيقة وكأنه يلعب على أرضه، عكس الأجواء في دول الغرب والجنوب وشرق القارة السمراء.

تاريخيًا، على مدار النسخ السابقة من كأس الأمم الأفريقية، أقيمت 8 مرات في دول شمال أفريقيا، دون مصر، وهذه النسخ شهدت تواجد منتخبنا الوطني في 6 مناسبات.

حيث إن منتخب مصر لم يتواجد في نسختي 1965 (تونس) و1982 (ليبيا)، بينما في الـ6 نسخ الأخرى جاءت مشاركة منتخبنا كما يلي:

1957 (السودان): البطل بالفوز على إثيوبيا 4-0.

1970 (السودان): المركز الثالث بالفوز على كوت ديفوار 3-1.

1988 (المغرب): خرج من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث، وحصد 3 نقاط فقط.

1990 (الجزائر): خرج من دور المجموعات باحتلاله المركز الرابع، دون نقاط.

1994 (تونس): خرج من ربع النهائي بالخسارة أمام مالي 0-1.

2004 (تونس): خرج من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث، وحصد 4 نقاط فقط.

بالتالي، نسخ كأس أمم أفريقيا التي شارك بها منتخب مصر في دول عربية، عبر دور المجموعات في 3 مناسبات، توج مرة، جاء ثالثًا مرة وودع من ربع النهائي في الأخرى، بينما لم يعبر الدور الأول في 3 مناسبات.

ومن صعوده لمنصات التتويج في 7 مناسبات، توج منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا في دولة عربية، مرة واحدة منذ 68 عامًا، بينما خلال 6 ألقاب أخرى، نصفها كان على أرض الكنانة، والنصف الآخر في دول غير عربية.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg