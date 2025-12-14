يلا كورة يكشف.. هل يطير محمد صلاح من ليفربول إلى جدة؟

أنهى الدولي المصري محمد صلاح، مبارياته مع نادي ليفربول، استعدادًا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

محمد صلاح شارك بديلًا مع ليفربول ضد برايتون، ليساهم في صناعة الهدف الثاني، ويقود الريدز لتحقيق الانتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجهة محمد صلاح المقبلة

حيث إن محمد صلاح يستعد للانضمام لمعسكر منتخب مصر، الذي يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة منتخب نيجيريا الودية، المقرر لها بعد غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

إلا أنه بالتزامن مع ذلك، ترددت أنباء أن محمد صلاح سيتوجه إلى جدة هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكره مصدًا لإحدى البرامج المذاعة عبر القناة الرياضية السعودية.

ويكشف يلا كورة، حسبما ذكر مصدر في ليفربول، حقيقة توجه محمد صلاح إلى جدة، حيث علق على الأمر قائلًا: "من المقرر أن يطير صلاح مباشرة إلى القاهرة، للانضمام لمعسكر مصر".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.