مجموعة منتخب مصر.. معسكر المنتخب الأنجولي استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

يواصل المنتخب الأنجولي لكرة القدم استعداداته من أجل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، حيث تقام النسخة المقبلة بداية من (21 ديسمبر الجاري) وحتى (18 يناير المقبل).

ويتواجد المنتخب الأنجولي في المجموعة الثانية من البطولة القارية، حيث تشهد هذه المجموعة تواجد منتخبات: مصر – جنوب أفريقيا – زيمبابوي.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الأنجولي مشواره في المسابقة بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا يوم (22 ديسمبر الجاري)، ثم ستكون المباراة الثانية ضد منتخب زيمبابوي يوم (26 ديسمبر).

أما المباراة الأخيرة فستكون بين المنتخب الأنجولي ونظيره المصري يوم (29 ديسمبر)، حيث ستُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد في قائمة المنتخب الأنجولي العديد من الأسماء المعروفة للمشجع المصري، ويأتي من أبرزهم الجناح شيكو بانزا لاعب فريق الزمالك، وأري بابل لاعب الإسماعيلي السابق.

وشهدت قائمة المنتخب الأنجولي تواجد هداف الاتحاد السكندري والدوري المصري كريستوفاو مابولولو، حيث سبق وأن نال لقب هداف الدوري المصري في نسخة موسم 2023-2024 برصيد 16 هدفًا.

لمشاهدة استعدادات المنتخب الأنجولي قبل كأس أمم أفريقيا.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع