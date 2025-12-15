المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

توقع مع يلا كورة نتائج وبطل كأس أمم أفريقيا واربح بلاي ستيشن 5 وموبايل وسمارت واتش

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:37 م 15/12/2025
مسابقة يلا كورة

مسابقة يلا كورة

ُتيح يلا كورة لزواره الكرام، فرصة توقع نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 وبطل الكأس.شارك معنا وتوقع نتائج مباريات البطولة لتكون لديك فرصة الفوز بـ بلاي ستيشن 5 أما من يتوقع الفائز بالبطولة فلديه الفرصة للفوز بـ (موبايل Oppo A5I) .

في البداية عليك أن تُطالع قواعد المسابقة بعدها لن يفصلك عن الفوز بـ 5 PlayStation سوى المشاركة معنا

للمشاركة في مسابقة التوقعات (جوائز، بلاي ستيشن 5 وسمارت واتش و إيربودز) اضغط هنا

للمشاركة في مسابقة بطل الكأس (موبايل Oppo A5I) اضغط هنا

كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg