كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

اختبار أخير.. منتخب جنوب أفريقيا يستعد لمواجهة منتخب مصر قبل كأس الأمم (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:37 م 15/12/2025
يخوض المنتخب الجنوب أفريقي مباراة ودية غدًا الثلاثاء، ضد منافسه الغاني، في إطار استعدادات منتخب "البافانا بافانا" لمنافسات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا يوم (22 ديسمبر الجاري) حتى (18 يناير المقبل)، حيث يتواجد المنتخب الجنوب أفريقي في المجموعة الثانية.

ويتواجد في المجموعة الثانية كلاً من منتخبات: جنوب أفريقيا - مصر - زيمبابوي - أنجولا.

ويلعب المنتخب الجنوب أفريقي مباراة ودية أولاً ضد نظيره الغاني، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يتوجه منتخب "البافانا بافانا" إلى المغرب.

ويبدأ المنتخب الجنوب أفريقي مشواره في كأس أمم أفريقيا بمواجهة المنتخب الأنجولي يوم (22 ديسمبر الجاري)، وستكون المباراة الثانية ضد منتخب مصر يوم (26) من نفس الشهر.

ويختتم منتخب جنوب أفريقيا مشواره بمواجهة منتخب زيمبابوي في 29 من الشهر الجاري.

لمشاهدة استعدادات منتخب جنوب أفريقيا.. اضغط هنا أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا منتخب جنوب أفريقيا منتخب أنجولا

فيديو قد يعجبك



