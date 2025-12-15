شهد معسكر المنتخب النيجيري في القاهرة انضمام 11 لاعبًا فقط استعدادًا لمواجهة مصر وديًا، قبل انطلاق منافسات كأس أفريقيا 2025.

ويلتقي المنتخبان المصري والنيجيري، مساء غدٍ الثلاثاء، وديًا، على ملعب استاد القاهرة، ضمن استعداداتهما الأخيرة لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا في المغرب.

11 لاعبا في معسكر نيجيريا قبل ودية مصر

وذكر موقع SCORENigeria أن معسكر منتخب نيجيريا شهد صباح اليوم الإثنين تواجد 11 لاعبًا فقط استعدادًا لمباراة غدٍ الودية أمام منتخب مصر.

وأوضح أن النجوم الكبار لم يحضروا بعد إلى معسكر منتخب نيجيريا، بينما وصل المدافع زايدو سانوسي من بورتو، كأحدث المنضمين، حيث من المتوقع أن يشارك في الحصة التدريبية الوحيدة قبل لقاء مصر.

وأكد أن البعثة متفائلة بوصول لاعبين آخرين قبل مواجهة منتخب مصر.

وشدد الموقع النيجيري على أن عددًا من اللاعبين الأساسيين لن يكون حاضرًا ضد منتخب مصر، من بينهم فيكتور أوسيمين وموسى سيمون.

وأضاف: "منتخب نيجيريا سيدخل المباراة بتشكيل يغلب عليه الطابع التجريبي أمام منتخب مصر".

ومن المنتظر أن تشهد مباراة مصر مشاركة عدد من الوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها مؤخرًا لقائمة منتخب نيجيريا، من بينهم أكينسانميرو وأليبيوسو وننادي ولاوال.

يشار إلى أن منتخب نيجيريا ينافس في كأس أمم أفريقيا 2025 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب تنزانيا وتونس وأوغندا.