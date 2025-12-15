المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
دون أوسيمين.. منتخب نيجيريا يستعد لودية مصر بـ11 لاعبا فقط

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:51 م 15/12/2025
أوسيمين

أوسيمين يغيب عن ودية نيجيريا ومصر

شهد معسكر المنتخب النيجيري في القاهرة انضمام 11 لاعبًا فقط استعدادًا لمواجهة مصر وديًا، قبل انطلاق منافسات كأس أفريقيا 2025.

ويلتقي المنتخبان المصري والنيجيري، مساء غدٍ الثلاثاء، وديًا، على ملعب استاد القاهرة، ضمن استعداداتهما الأخيرة لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا في المغرب.

11 لاعبا في معسكر نيجيريا قبل ودية مصر

وذكر موقع SCORENigeria أن معسكر منتخب نيجيريا شهد صباح اليوم الإثنين تواجد 11 لاعبًا فقط استعدادًا لمباراة غدٍ الودية أمام منتخب مصر.

وأوضح أن النجوم الكبار لم يحضروا بعد إلى معسكر منتخب نيجيريا، بينما وصل المدافع زايدو سانوسي من بورتو، كأحدث المنضمين، حيث من المتوقع أن يشارك في الحصة التدريبية الوحيدة قبل لقاء مصر.

وأكد أن البعثة متفائلة بوصول لاعبين آخرين قبل مواجهة منتخب مصر.

وشدد الموقع النيجيري على أن عددًا من اللاعبين الأساسيين لن يكون حاضرًا ضد منتخب مصر، من بينهم فيكتور أوسيمين وموسى سيمون.

وأضاف: "منتخب نيجيريا سيدخل المباراة بتشكيل يغلب عليه الطابع التجريبي أمام منتخب مصر".

ومن المنتظر أن تشهد مباراة مصر مشاركة عدد من الوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها مؤخرًا لقائمة منتخب نيجيريا، من بينهم أكينسانميرو وأليبيوسو وننادي ولاوال.

يشار إلى أن منتخب نيجيريا ينافس في كأس أمم أفريقيا 2025 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب تنزانيا وتونس وأوغندا.

منتخب مصر نيجيريا كأس أمم أفريقيا

