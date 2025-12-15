عاش الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد أوقاتًا عصيبة على مقاعد بدلاء فرقهم في أوروبا هذا الموسم، قبل انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر المشارك في كأس أمم أفريقيا 2025.

وتضم قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 3 لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، هم محمد صلاح مع ليفربول، عمر مرموش مع مانشستر سيتي، ومصطفى محمد رفقة نانت الفرنسي.

موسم المحترفين المصريين في أوروبا

خاض المحترفون في أوروبا المباراة الأخيرة مع فرقهم هذا الأسبوع، قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر.

وبدأ صلاح ومرموش مباراتهما مع ليفربول ومانشستر سيتي ضد برايتون وكريستال بالاس على مقاعد البدلاء، بينما شارك مصطفى محمد أساسيًا في لقاء نانت ضد أنجيه قبل أن يغادر بعد ساعة واحدة.

ويعاني الثلاثي المصري صلاح ومرموش ومصطفى محمد هذا الموسم من قلة المشاركة، جنبًا إلى جنب مع مساهمات هجومية ضعيفة.

أزمة صلاح في ليفربول

اكتفى صلاح بإحراز 5 أهداف بقميص ليفربول في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، بواقع 4 أهداف في الدوري الإنجليزي وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

ودخل صلاح في أزمة كبيرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، بعد أن أبقى الأخير، صاحب الـ33 عامًا على مقاعد بدلاء ليفربول في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، مع حرمانه من لقاء إنتر أوروبيًا.

وانفجر صلاح غضبًا بعد لقاء ليدز يونايتد الذي ظل فيه حبيسًا لمقاعد بدلاء ليفربول، ليؤكد انهيار علاقته بسلوت، منتقدًا إدارة النادي التي لم تف بوعودها على حد قوله، كما زعم أنها "ألقت به تحت الحافلة".

ولم تنته أزمة صلاح تمامًا، إذ من الوارد أن يرحل عن ليفربول في يناير المقبل 2026، لكن مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا قد تجعل الأمور تهدأ بعض الشيء قبل عودته إلى ملعب أنفيلد.

مشاركات رمزية لمرموش مع مانشستر سيتي

سجل عمر مرموش هدفًا وحيدًا مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، كان ضد سوانزي سيتي، فريق درجة ثانية، في كأس كاراباو.

وفي منافسات الدوري الإنجليزي، لعب مرموش أساسيًا في مباراتين فقط ثم شارك من مقاعد البدلاء في 9 مباريات متتالية، لم يسجل خلالها أو يصنع.

واعترف المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن مرموش يستحق الحصول على دقائق أكثر، لكن تألق النرويجي إيرلينج هالاند هو ما يقف عائقًا أمام ذلك.

ولم يختلف الوضع أوروبيًا، إذ ظهر مرموش في تشكيل مانشستر الأساسي مرة واحدة فقط ضد باير ليفركوزن، عندما جرب جوارديولا اللعب بالبدلاء.

وتوضح عدد الدقائق التي حصل عليها مرموش مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حجم المعاناة التي يعيشها، إذ لعب 10 دقائق أو أقل في 7 مباريات.

مباراة كاملة واحدة لمصطفى محمد مع نانت

أحرز مصطفى محمد هدفين لنانت في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، دون أن يصنع.

وفشل مصطفى محمد في الحفاظ على مكانه في تشكيل نانت، إذ بدأ مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو 7 مباريات كأساسي وشارك في 7 مباريات أخرى من مقاعد البدلاء.

ومع إقالة كاسترو، حصل مصطفى محمد على فرصة المشاركة أساسيًا في مباراته الوحيدة تحت قيادة المدرب المغربي أحمد القنطاري، كانت ضد أنجيه، حيث ظل على أرضية الملعب لمدة 64 دقيقة.

وإجمالًا، أكمل مصطفى محمد الدقائق الـ90 في مباراة واحدة فقط مع نانت هذا الموسم.