يدير الحكم محمود ناجي مباراة منتخب مصر الودية أمام نيجيريا، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين.

ويلتقي المنتخبان المصري والنيجيري مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن استعداداتهما الأخيرة لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

حكام مباراة مصر ونيجيريا

كشف اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إسناد مهمة إدارة مباراة مصر ونيجيريا الودية تحكيميًا إلى محمود ناجي.

وتشهد المواجهة المرتقبة بين مصر ونيجيريا وجود تقنية الفيديو (الـVAR)، رغم أنها مباراة ودية.

وفيما يلي، طاقم حكام مباراة منتخب مصر الودية أمام نيجيري..

- حكم ساحة: محمود ناجي

- حكم مساعد أول: سمير جمال

- حكم مساعد ثانٍ: يوسف البساطي

- حكم رابع: مصطفى الشهدي

- حكم VAR: محمود دسوقي

- حكم VAR مساعد: خالد حسين

يشار إلى أن مباراة مصر ونيجيريا هي الودية الوحيدة لكلا المنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويشارك المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2025 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

وتضم مجموعة نيجيريا في كأس أمم أفريقيا منتخبات تنزانيا وتونس وأوغندا.