البحث عن الذهب.. مدرب السودان ليلا كورة: التأهل لن يكون سهلًا.. ومنتخب مصر لا يستهان به

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:41 م 15/12/2025 تعديل في 04:00 م
كواسي أبياه - مدرب السودان

كواسي أبياه - مدرب السودان

تحدث المدرب الغاني كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب السودان، عن المشاركة المرتقبة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر ديسمبر في المغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين ممن تركوا بصمة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب السودان، للحديث عن هدف صقور الجديان في النسخة المرتقبة من كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى أبرز المرشحين للتتويج باللقب في نسخته الخامسة والثلاثين وحظوظ منتخب مصر.

يلا كورة يحاور مدرب منتخب السودان

لقد توليت مهمتك في وقت صعب مع المنتخب السوداني، هل يمكنك أن تخبرنا عن ذلك؟

"نعم، لقد توليت دور مدرب منتخب السودان، وكانت فترة صعبة بالفعل لأن الحرب قد بدأت، ولهذا السبب لم يكن هناك دوري ولا كرة قدم تجري في السودان، فالطريقة الوحيدة للبقاء كانت الاعتماد على الهلال والمريخ من خلال مشاركتهما في مسابقات كاف".

"كان عليّ بناء فريق من هؤلاء اللاعبين وهناك بعض اللاعبين الآخرين الذين كانوا يلعبون في ليبيا والذين استخدمتهم لتشكيل الفريق وحتى الآن، كان الأمر صعبًا للغاية لأنه ليس لدينا فرصة للحصول على لاعبين جدد لأن الدوري لم يُستأنف، الوضع صعب، لكننا نحاول أن نفعل أفضل ما بوسعنا لضمان أن يكون لدى السودان فريق قوي".

هل كانت بطولة كأس العرب كافية بالنسبة لك للتعرف على اللاعبين بشكل جيد؟

"كأس العرب ساعدني بالفعل على رؤية بعض اللاعبين الذين يمكنهم اللعب على أعلى مستوى والذين يمكنني الاعتماد عليهم لأخذهم إلى كأس الأمم" .

"للأسف، هناك حوالي تسعة إلى عشرة لاعبين لم يسمح لهم من أنديتهم بالتواجد معي حينها، لذلك كان عليّ استخدام اللاعبين المتاحين، وهذا ساعدني أيضًا في تحديد من هم متعبون جدًا حاليًا، خاصة لاعبو الهلال لأنهم كانوا يلعبون مع ناديهم في دوري الأبطال ثم الانضمام للمنتخب والعودة بعد ذلك ومن ثم تدعيم المنتخب في كأس الأمم

"لقد كانت فترة مرهقة وهم متعبون جدًا، لكن من الجيد أنني أعلم ذلك الآن، ونأمل أن نتمكن من تشكيل فريق جيد قبل بداية البطولة".

هل كنت قلقًا بشأن تعرض اللاعبين للإرهاق إذا تأهل السودان إلى المرحلة التالية من كأس العرب؟

"اللاعبون كانوا سيُجهدون أكثر، خاصة لاعبو الهلال كما قلت سابقًا، لو كنا قد تأهلنا للمرحلة التالية، كان سيكون الأمر صعبًا جدًا وربما أثر على اللاعبين في كأس الأمم، لكن مع ذلك فعلوا أفضل ما يمكنهم ونحن نحاول التأكد من تعافيهم قبل مواجهات كأس الأمم الأفريقية".

هل صعوبة استئناف الدوري تقلل من خياراتك عند اختيار قوام المنتخب وقائمته؟

"حتى الآن، لم يبدأ الدوري السوداني، وهذا يجعل دائمًا من الصعب جدًا الحصول على خيارات أخرى".

"لدي مجموعة صغيرة جدًا من اللاعبين للاختيار منهم دائمًا، وقمت بأسرع ما يمكن لتوسيع نطاقي وضمان منح لاعبين آخرين فرصة من أجل المستقبل".

كيف ترى مجموعة السودان في كأس الأمم الأفريقية؟

"مجموعة السودان في كأس أمم أفريقيا مجموعة صعبة جدًا، لطالما كنت أؤمن أنه بمجرد التأهل للبطولة يجب أن تعلم تلقائيًا أنك ستواجه فرقًا قوية".

"في الوقت الحالي، لا توجد فرق صغيرة في العالم، ولهذا السبب أي فريق يتمكن من التأهل يعني أن الفريق قوي حقًا، الطموح هو أن نكون مستعدين جيدًا، ثم نكون جاهزين لمواجهة أي فريق يأتي بغض النظر عن مستواه، بمجرد أن تكون مستعدًا، تكون جاهزًا لمواجهة أي فريق ولن تكون هناك مشكلة".

ما هو طموحك وهدفك مع المنتخب السوداني في كأس الأمم الأفريقية؟

"طموحي في أمم أفريقيا هو أن أذهب إلى هناك وأفعل أفضل ما يمكن في النهاية، لا أحد من المدربين يفكر في الذهاب فقط من أجل المشاركة ثم العودة في الدور الأول".

"الطموح هو الذهاب للفوز بالكأس، وأعتقد أن كل دولة تأهلت إلى أمم أفريقيا تستهدف الفوز بالكأس، لذلك، التحضير ودور اللاعبين مهم جدًا بالنسبة لي، وسنذهب إلى كأس الأمم بهدف محاولة الفوز بالكأس".

هل ستتطلب الفروق في أساليب اللعب بين الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية عملًا إضافيًا مع اللاعبين لضمان التأهل؟

"بالطبع، الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية كلها منتخبات كروية كبيرة في إفريقيا، ولهذا السبب إذا كنت ستواجه هذه الفرق، تحتاج إلى التحضير جيدًا، ونحن نحاول بذل قصارى جهدنا لضمان تقديم مباريات جيدة جدًا، والتأهل لن يكون سهلاً".

كيف سيكون شعورك إذا واجهت منتخب غانا؟

"كل منتخب سيضطر للعمل بجد شديد جدًا، في أي وقت، أي يوم، إذا واجه منتخب السودان نظيره غانا، علينا نحن كالسودان أن نعمل بجد ونستعد جيدًا جدًا، ويجب على اللاعبين اتخاذ قرارات جيدة جدًا، لأن غانا لديها فريقًا قويًا، ولهذا السبب لمواجهة هذا الفريق، يجب أن تثبت أنك تستحق المستوى الذي وضعت نفسك فيه".

هل تعتقد أن المنتخب المصري قادر على الفوز باللقب؟

"منتخب مصر أحد المنتخبات في أفريقيا التي لا يمكن الاستهانة بها، ولا يمكن لأحد أن يظن أنه يمكنه الفوز بسهولة عليهم، وأعتقد أن المنتخب المصري من الفرق التي يجب متابعتها في هذه البطولة".

"منتخب مصر هيمن على أفريقيا لفترة طويلة، لديه الكثير من اللاعبين المحترفين المميزين، وسنكون مضطرين للتعامل مع هذا في كأس أمم أفريقيا".

من هو كواسي أبياه؟

يملك الغاني كواسي أبياه، سيرة ذاتية مميزة خلال مشواره إذ سبق وأن قاد منتخب بلاده بعد أن كان مدربًا مساعدًا، ليواصل نجاحاته التي قادته لتولي المهمة الفنية لمنتخب السودان في الوقت الراهن.

السودان كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



