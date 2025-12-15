موكوينا: متحمس لرؤية أداء السنغال ومصر في أمم أفريقيا

تحدث تيبوهو موكوينا، متوسط ميدان منتخب جنوب أفريقيا، عن المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة من شهر ديسمبر الجاري بالمغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

ويعد تيبوهو موكوينا، أحد أبرز اللاعبين بمنتخب جنوب أفريقيا، وساهم بشكل واضح في تتويج فريقه بالمركز الثالث في النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا.

تصريحات موكوينا

قال تيبوهو موكوينا، لاعب جنوب أفريقيا، في تصريحات كشف عنها موقع "iDiskiTimes": "تُبرز هذه البطولة ثراء كرة القدم الأفريقية، إذ تجمع بين أساليب لعب وثقافات متنوعة، غالباً ما تشهد البطولة مباريات مثيرة، وجماهير متحمسة، ومواهب صاعدة".

وأضاف: "عنصر المفاجأة في البطولة يعني أن الفرق الأقل ترشيحاً قد تُحقق نتائج مُبهرة".

وأتم حديثه: "أنا متحمس بشكل خاص لرؤية أداء فرق مثل السنغال ومصر، نظراً لنجاحاتهم الأخيرة ونجومهم البارزين".

ويتواجد منتخب جنوب أفريقيا، في المجموعة الثانية من منافسات مسابقة كأس أمم أفريقيا، رفقة مصر، أنجولا، وزيمبابوي.