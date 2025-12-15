المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لبداية مشواره.. منتخب مصر يكشف موعد سفره إلى المغرب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:56 م 15/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف منتخب مصر عن موعد سفره إلى المغرب، تمهيدًا لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي يسعى للتتويج بها تحت قيادة حسام حسن.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، من الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

موعد سفر منتخب مصر

استقر منتخب مصر على اختيار يوم 17 ديسمبر الجاري، موعدًا للسفر إلى المغرب استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا.

وتغادر بعثة منتخب مصر القاهرة، متجهة إلى أغادير المغربية يوم 17 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كان قد بدأ منتخب مصر معسكره يوم 3 ديسمبر، ويستمر حتى مباراة نيجيريا الودية، والتي من المقرر أن تقام غدًا الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن تحضيرات الثاني لكأس أمم أفريقيا.

مواعيد منتخب مصر في أمم أفريقيا

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس أمم أفريقيا المغرب 2025

