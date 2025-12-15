المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بينهم ثنائي محترف.. سداسي ينضم لمنتخب مصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:17 م 15/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف منتخب مصر الأول، عن انضمام ثنائي الفريق المحترف بالإضافة إلى رباعي بيراميدز، إلى معسكر الفراعنة التحضيري لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره نيجيريا وديًا، غدًا الثلاثاء، ضمن تحضيرات الفراعنة قبل السفر إلى المغرب من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

سداسي جديد في معسكر منتخب مصر

أكد منتخب مصر في بيان مرسل للصحفيين، انضمام رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي، إلى معسكر الفراعنة التحضيري استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

ويشارك مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، في مران منتخب مصر اليوم، بالإضافة إلى رباعي بيراميدز، أحمد الشناوي، محمد حمدي، مهند لاشين، ومصطفى فتحي، بعد عودتهم إلى القاهرة عقب مباراة فلامنجو في إنتركونتيننتال.

مواعيد منتخب مصر في أمم أفريقيا

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.

منتخب مصر المغرب رامي ربيعة كأس أمم أفريقيا مصطفى محمد

