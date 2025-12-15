كشف منتخب مصر، عن إصابة إبراهيم عادل لاعب المنتخب، قبل مواجهة نيجيريا وديًا، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر يستضيف نيجيريا، غدًا الثلاثاء على ستاد القاهرة، في مباراة ودية، قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن إبراهيم عادل تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل مع فريقه بالدوري الإماراتي وسيكون جاهزًا لمباراة زيمبابوي.

ويغيب إبراهيم عادل، عن مباراة مصر أمام نيجريا الودية مساء غدًا الثلاثاء.

وانضم إبراهيم عادل، إلى معسكر منتخب مصر اليوم الاثنين، بعد وصوله من الإمارات.

ويتوجه منتخب مصر، إلى المغرب، يوم الأربعاء، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 يناير المقبل، في المغرب.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة أمم أفريقيا، بجانب كل من أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ويستهل منتخب مصر، مشواره في أمم أفريقيا، بمواجهة زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر.