المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يعلن إصابة إبراهيم عادل قبل كأس الأمم الأفريقية 2025

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:19 م 15/12/2025
إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر

إبراهيم عادل

كشف منتخب مصر، عن إصابة إبراهيم عادل لاعب المنتخب، قبل مواجهة نيجيريا وديًا، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر يستضيف نيجيريا، غدًا الثلاثاء على ستاد القاهرة، في مباراة ودية، قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن إبراهيم عادل تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل مع فريقه بالدوري الإماراتي وسيكون جاهزًا لمباراة زيمبابوي.

ويغيب إبراهيم عادل، عن مباراة مصر أمام نيجريا الودية مساء غدًا الثلاثاء.

وانضم إبراهيم عادل، إلى معسكر منتخب مصر اليوم الاثنين، بعد وصوله من الإمارات.

ويتوجه منتخب مصر، إلى المغرب، يوم الأربعاء، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 يناير المقبل، في المغرب.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة أمم أفريقيا، بجانب كل من أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ويستهل منتخب مصر، مشواره في أمم أفريقيا، بمواجهة زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر.

 

منتخب مصر إبراهيم عادل كأس الأمم الأفريقية 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
السعودية

السعودية

0 0
الأردن

الأردن

35

الكرة منحصرة في وسط الملعب بين لاعبي المنتخبين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg