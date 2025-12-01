المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

الودية رقم 15.. كم مباراة غابها تريزيجيه عن منتخب مصر؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:18 م 15/12/2025
تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه - لاعب منتخب مصر

أعلن منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، غياب محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط الفراعنة، عن مباراة نيجيريا الودية التي ستقام غدا الثلاثاء قبل بطولة أمم أفريقيا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق النجمة الأفريقية الثامنة في تاريخه وذلك بعدما توج باللقب 7 مرات من قبل ليكون أكثر المنتخبات تحقيقا للقب عبر التاريخ.

وأشار إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إلى أن محمود تريزيجيه سيغيب عن التدريبات التي أقيمت اليوم، بالإضافة إلى أنه سيغيب عن مباراة نيجيريا الودية التي ستلعب غدا الثلاثاء.

وفي السطور التالية نستعرض المباريات التي غابها تريزيجيه منذ انضمامه في 2014..

1- السنغال.. في تصفيات أمم أفريقيا (2014).

2- تونس.. في تصفيات أمم أفريقيا (2014).

3- بوتسوانا.. في تصفيات أمم أفريقيا (2014).

4- بوتسوانا.. في تصفيات أمم أفريقيا (2014).

5- مالاوي.. مباراة ودية (2015).

6- تنزانيا.. تصفيات أمم أفريقيا (2015).

7- زامبيا.. مباراة ودية (2015).

8- تشاد.. تصفيات كأس العالم (2015).

9- تشاد.. تصفيات كأس العالم (2015).

10- الأردن.. مباراة ودية (2016).

11- ليبيا.. مباراة ودية (2016).

12- بوركينا فاسو.. مباراة ودية (2016).

13- تونس.. تصفيات أمم أفريقيا (2017).

14- المغرب.. مباراة ودية (2017).

15- المغرب.. مباراة ودية (2017).

16- اليونان.. مباراة ودية (2018).

17- أنجولا.. تصفيات كأس العالم (2021).

18- الجابون.. تصفيات كأس العالم (2021).

19- ليبيريا.. مباراة ودية (2021).

20- ليبيا.. تصفيات كأس العالم (2021).

21- ليبيا.. تصفيات كأس العالم (2021).

22- أنجولا.. تصفيات كأس العالم (2021).

23- الجابون.. تصفيات كأس العالم (2021).

24- إثيوبيا.. تصفيات أمم أفريقيا (2022).

25- كوريا الجنوبية.. مباراة ودية (2022).

26- مالاوي.. تصفيات أمم أفريقيا (2023).

27- مالاوي.. تصفيات أمم أفريقيا (2023).

28- إثيوبيا.. تصفيات أمم أفريقيا (2023).

29- تونس.. مباراة ودية (2023).

30- كاب فيردي.. تصفيات أمم أفريقيا (2024).

31- أوزبكستان.. مباراة ودية (2025).

32- كاب فيردي.. مباراة ودية (2025).

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية نيجيريا مباراة ودية تريزيجيه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg