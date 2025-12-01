الودية رقم 15.. كم مباراة غابها تريزيجيه عن منتخب مصر؟

أعلن منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، غياب محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط الفراعنة، عن مباراة نيجيريا الودية التي ستقام غدا الثلاثاء قبل بطولة أمم أفريقيا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق النجمة الأفريقية الثامنة في تاريخه وذلك بعدما توج باللقب 7 مرات من قبل ليكون أكثر المنتخبات تحقيقا للقب عبر التاريخ.

وأشار إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إلى أن محمود تريزيجيه سيغيب عن التدريبات التي أقيمت اليوم، بالإضافة إلى أنه سيغيب عن مباراة نيجيريا الودية التي ستلعب غدا الثلاثاء.

وفي السطور التالية نستعرض المباريات التي غابها تريزيجيه منذ انضمامه في 2014..

1- السنغال.. في تصفيات أمم أفريقيا (2014).

2- تونس.. في تصفيات أمم أفريقيا (2014).

3- بوتسوانا.. في تصفيات أمم أفريقيا (2014).

4- بوتسوانا.. في تصفيات أمم أفريقيا (2014).

5- مالاوي.. مباراة ودية (2015).

6- تنزانيا.. تصفيات أمم أفريقيا (2015).

7- زامبيا.. مباراة ودية (2015).

8- تشاد.. تصفيات كأس العالم (2015).

9- تشاد.. تصفيات كأس العالم (2015).

10- الأردن.. مباراة ودية (2016).

11- ليبيا.. مباراة ودية (2016).

12- بوركينا فاسو.. مباراة ودية (2016).

13- تونس.. تصفيات أمم أفريقيا (2017).

14- المغرب.. مباراة ودية (2017).

15- المغرب.. مباراة ودية (2017).

16- اليونان.. مباراة ودية (2018).

17- أنجولا.. تصفيات كأس العالم (2021).

18- الجابون.. تصفيات كأس العالم (2021).

19- ليبيريا.. مباراة ودية (2021).

20- ليبيا.. تصفيات كأس العالم (2021).

21- ليبيا.. تصفيات كأس العالم (2021).

22- أنجولا.. تصفيات كأس العالم (2021).

23- الجابون.. تصفيات كأس العالم (2021).

24- إثيوبيا.. تصفيات أمم أفريقيا (2022).

25- كوريا الجنوبية.. مباراة ودية (2022).

26- مالاوي.. تصفيات أمم أفريقيا (2023).

27- مالاوي.. تصفيات أمم أفريقيا (2023).

28- إثيوبيا.. تصفيات أمم أفريقيا (2023).

29- تونس.. مباراة ودية (2023).

30- كاب فيردي.. تصفيات أمم أفريقيا (2024).

31- أوزبكستان.. مباراة ودية (2025).

32- كاب فيردي.. مباراة ودية (2025).