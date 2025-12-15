حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 الممنوعات التي يجب على الجماهير تجنبها لحضور المباريات في الملاعب بشكل طبيعي.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق النجمة الأفريقية الثامنة في تاريخه وذلك بعدما توج باللقب 7 مرات من قبل ليكون أكثر المنتخبات تحقيقا للقب عبر التاريخ.

ممنوعات أمم أفريقيا

وأشارت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، إلى أنه يمنع دخول الأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى القوارير والعلب بجميع أنواعها والسجائر والمشروبات الكحولية.

وأضافت أنه يحظر أيضا إدخال الأبواق والصفارات وجميع أدوات التشجيع الصوتية، بالإضافة إلى الليزر والمناديل الورقية، إضافة إلى منع إدخال الحيوانات الأليفة والمظلات والخوذات.

كما حظرت اللجنة إدخال الكرات بجميع أنواعها والولّاعات، في إطار تشديد إجراءات السلامة داخل المنشآت الرياضية.

وأخيرا يمنع دخول الأعلام واللافتات التي يتجاوز حجمها مترًا واحدًا عرضًا ومترين طولًا، إلى جانب حظر الكاميرات الاحترافية ومعدات التصوير، إلا بتصاريح رسمية.