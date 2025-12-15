يرى فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن المغرب وفر بنية تحتية عالمية من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وقال فيرون أومبا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لكاف: "لقد وفر المغرب بنية تحتية عالمية المستوى، ليس فقط للاعبي كرة القدم الأفارقة، بل أيضاً للمشجعين من جميع أنحاء القارة وخارجها".

وأضاف: "من حيث الاستعدادات، نحن جاهزون. أطلقنا لأول مرة جولة المغتربين، حيث قدمنا ​​كأس كأس الأمم الأفريقية إلى الجاليات الأفريقية في الخارج لندعوهم إلى الحضور".

قبل أن ينهي: "في المغرب، تشمل الاستراتيجية حملة ترويجية قوية، وحشداً حكومياً، وشراكات جديدة. أردنا المضي قدماً والابتكار حقاً".

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق النجمة الأفريقية الثامنة في تاريخه وذلك بعدما توج باللقب 7 مرات من قبل ليكون أكثر المنتخبات تحقيقا للقب عبر التاريخ.