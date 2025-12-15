المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأمين العام لكاف: المغرب وفر بنية تحتية عالمية استعدادا لأمم أفريقيا.. ومستعدون للبطولة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:11 م 15/12/2025
كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية

يرى فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن المغرب وفر بنية تحتية عالمية من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وقال فيرون أومبا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لكاف: "لقد وفر المغرب بنية تحتية عالمية المستوى، ليس فقط للاعبي كرة القدم الأفارقة، بل أيضاً للمشجعين من جميع أنحاء القارة وخارجها".

وأضاف: "من حيث الاستعدادات، نحن جاهزون. أطلقنا لأول مرة جولة المغتربين، حيث قدمنا ​​كأس كأس الأمم الأفريقية إلى الجاليات الأفريقية في الخارج لندعوهم إلى الحضور".

قبل أن ينهي: "في المغرب، تشمل الاستراتيجية حملة ترويجية قوية، وحشداً حكومياً، وشراكات جديدة. أردنا المضي قدماً والابتكار حقاً".

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق النجمة الأفريقية الثامنة في تاريخه وذلك بعدما توج باللقب 7 مرات من قبل ليكون أكثر المنتخبات تحقيقا للقب عبر التاريخ.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية المغرب الأمين العام لكاف

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

