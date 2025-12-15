يشارك منتخب مصر الأول، في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعينه على نصيب الأسد من إجمالي جوائز البطولة التي تبلغ 32 مليون دولار.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر أن تنطلق يوم 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.

جوائز كأس الأمم الأفريقية

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، كان قد رفع جوائز بطولة كأس الأمم، بداية من النسخة السابقة، حيث أصبحت إجمالي المكافآت المالية لكل المنتخبات المشاركة، 32 مليون دولار.

حيث يحصل البطل على 7 ملايين دولار، بين الحصة الأقل ستكون من نصيب من يودع مرحلة المجموعات في المركز الرابع، الذي سيجني 500 ألفًا فقط.

وتأتي المكافآت المالية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، بشكل كامل، على النحو الآتي:

البطل: 7 ملايين دولار (منتخب واحد).

الوصيف: 4 ملايين دولار (منتخب واحد).

نصف النهائي: 2.5 مليونًا (منتخبان).

ربع النهائي: 1.3 مليونًا (4 منتخبات).

ثمن النهائي: 800 ألف دولار (8 منتخبات).

ثالث المجموعة: 700 ألفًا (منتخبان).

رابع المجموعة: 500 ألفًا (6 منتخبات).