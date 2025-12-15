المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

من 32 مليون دولار.. منتخب مصر يستهدف نصيب الأسد في أمم أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:22 م 15/12/2025 تعديل في 09:31 م
كأس أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

يشارك منتخب مصر الأول، في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعينه على نصيب الأسد من إجمالي جوائز البطولة التي تبلغ 32 مليون دولار.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر أن تنطلق يوم 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.

جوائز كأس الأمم الأفريقية

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، كان قد رفع جوائز بطولة كأس الأمم، بداية من النسخة السابقة، حيث أصبحت إجمالي المكافآت المالية لكل المنتخبات المشاركة، 32 مليون دولار.

حيث يحصل البطل على 7 ملايين دولار، بين الحصة الأقل ستكون من نصيب من يودع مرحلة المجموعات في المركز الرابع، الذي سيجني 500 ألفًا فقط.

وتأتي المكافآت المالية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، بشكل كامل، على النحو الآتي:

البطل: 7 ملايين دولار (منتخب واحد).

الوصيف: 4 ملايين دولار (منتخب واحد).

نصف النهائي: 2.5 مليونًا (منتخبان).

ربع النهائي: 1.3 مليونًا (4 منتخبات).

ثمن النهائي: 800 ألف دولار (8 منتخبات).

ثالث المجموعة: 700 ألفًا (منتخبان).

رابع المجموعة: 500 ألفًا (6 منتخبات).

مباراة مصر القادمة
مصر منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg