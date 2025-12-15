واصل منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لخوض مباراة نيجيريا الودية التي ستقام غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق النجمة الأفريقية الثامنة في تاريخه وذلك بعدما توج باللقب 7 مرات من قبل ليكون أكثر المنتخبات تحقيقا للقب عبر التاريخ.

لقطات من تدريبات منتخب مصر

وشهدت تدريبات منتخب مصر تواجد لاعبي بيراميدز الذين غابوا عن التدريبات الماضية بسبب مشاركتهم في بطولة إنتركونتيننتال 2025 والتي شهدت خسارة بيراميدز من فلامنجو بنتيجة 2-0.

كما شهد التدريب تواجد النجم الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، الذي أنهى آخر مباراة له مع فريقه الفرنسي قبل التواجد مع منتخب مصر.

وبعودة لاعبي بيراميدز، يكتمل عدد الحراس إذ انضم أحمد الشناوي لتدريبات المنتخب ليكون الحراس هم: "محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، ومصطفى شوبير".

وأخيرًا لوحظ من التدريبات، أن منتخب مصر بدأها بقراءة الفاتحة وهي عادة يستخدمها الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن من أجل التوفيق في المواجهات.

لمشاهدة لقطات من تدريبات منتخب مصر اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم