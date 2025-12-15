المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

قراءة الفاتحة واكتمال الحراس.. لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:31 م 15/12/2025
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg

واصل منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لخوض مباراة نيجيريا الودية التي ستقام غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق النجمة الأفريقية الثامنة في تاريخه وذلك بعدما توج باللقب 7 مرات من قبل ليكون أكثر المنتخبات تحقيقا للقب عبر التاريخ.

لقطات من تدريبات منتخب مصر

وشهدت تدريبات منتخب مصر تواجد لاعبي بيراميدز الذين غابوا عن التدريبات الماضية بسبب مشاركتهم في بطولة إنتركونتيننتال 2025 والتي شهدت خسارة بيراميدز من فلامنجو بنتيجة 2-0.

كما شهد التدريب تواجد النجم الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، الذي أنهى آخر مباراة له مع فريقه الفرنسي قبل التواجد مع منتخب مصر.

وبعودة لاعبي بيراميدز، يكتمل عدد الحراس إذ انضم أحمد الشناوي لتدريبات المنتخب ليكون الحراس هم: "محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، ومصطفى شوبير".

وأخيرًا لوحظ من التدريبات، أن منتخب مصر بدأها بقراءة الفاتحة وهي عادة يستخدمها الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن من أجل التوفيق في المواجهات.

لمشاهدة لقطات من تدريبات منتخب مصر اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب نيجيريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg