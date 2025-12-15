المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسبب الإصابة.. منتخب الجابون يفقد أوباميانج أمام الكاميرون في أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:16 م 15/12/2025
أوباميانج

بيير إيميريك أوباميانج

تأكد غياب بيير إيميريك أوباميانج، لاعب منتخب الجابون، عن مباراة بلاده الافتتاحية أمام الكاميرون، في بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب 2025.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

ويتواجد منتخب الجابون في المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا، رفقة كوت ديفوار والجابون وموزمبيق.

غياب أوباميانج

كشف موقع "RMC" الفرنسي عن تعرض بيير إيميريك أوباميانج، للإصابة خلال مباراة فريقه مارسيليا أمام موناكو، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي مساء الأحد.

وأوضح الموقع أن أوباميانج، شعر بآلام في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر، مؤكدًا غياب اللاعب عن مباراة منتخب بلاده الجابون الأولى في أمم أفريقيا أمام الكاميرون، والمقرر لها يوم 24 ديسمبر الجاري.

وأشار الموقع إلى أن عودة أوباميانج إلى المشاركة مع بلاده أمام موزمبيق بالجولة الثانية من أمم أفريقيا، تظل قائمة وفقًا لمدى استجابة اللاعب للعلاج الذي سيخضع له خلال تلك الفترة.

وتبقى عودة أوباميانج أمام كوت ديفوار واردة بشكل كبير، والتي من المقرر أن تجمع بين الفريقين بالجولة الثالثة من أمم أفريقيا، يوم 31 ديسمبر.

مباراة الجابون القادمة
مارسيليا منتخب الجابون كأس أمم أفريقيا بيير إيميريك أوباميانج

