تحدث مانويل بوكواني "تيكو تيكو"، أسطورة منتخب موزمبيق، عن مشاركة بلاده في كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، من شهر ديسمبر.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين ممن تركوا بصمة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" مانويل بوكواني "تيكو تيكو"، لاعب منتخب موزمبيق السابق، للحديث عن حظوظ بلاده في النسخة المرتقبة من كأس أمم أفريقيا، قبل أن يتطرق للحديث عن أبرز المرشحين للظفر باللقب في نسخته الخامسة والثلاثين.

يلا كورة يحاور تيكو تيكو

كيف رأيت مجموعات كأس أمم أفريقيا؟ وأي مجموعة لفتت انتباهك أكثر؟

"أعتقد أن جميع المجموعات متوازنة إلى حد كبير، لدينا أصحاب التصنيف الأول، وحتى أصحاب التصنيف الثاني يبدون أقوياء، لذلك يمكن القول إن التوازن حاضر بشكل واضح".

"لكنني أرى أن المجموعة الثانية، التي تضم مصر، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، تبدو مجموعة مثيرة للاهتمام، كما أن هناك مجموعات أخرى أيضًا، مثل المجموعة السادسة، التي تضم كوت ديفوار، الكاميرون، إضافة إلى الجابون، وهي بدورها مجموعة مثيرة جدًا، بشكل عام، أستطيع القول إن المجموعتين الثانية والسادسة هما الأكثر إثارة للاهتمام".

"لا أحد يعرف ما الذي سيحدث، ففي المجموعة الثانية، قدمت جنوب إفريقيا مستويات جيدة في البطولات السابقة، حيث أعتقد أنها أنهت النسخة الماضية في المركز الثالث، وستسعى هذه المرة للذهاب بعيدًا، لكن في المقابل، هناك مصر، المنتخب الأكثر تتويجًا بالبطولة في التاريخ، والذي سيطمح للعودة بقوة في هذه النسخة، كما أن أنجولا أيضًا منتخب مثير للاهتمام، لذلك أرى أن المجموعة الثانية، وربما المجموعة السادسة، ستكونان الأكثر تشويقًا".

كيف تقيم المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا؟ ومن تعتقد أنه سيتأهل عنها؟

"المجموعة السادسة تضم كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، وموزمبيق، المنتخبات الثلاثة الأولى قوية جدًا في الوقت الحالي، كوت ديفوار هي حاملة اللقب، والكاميرون فشلت مؤخرًا في التأهل إلى كأس العالم، أما الجابون فقد قدمت أداءً جيدًا ووصلت أيضًا إلى الملحق المؤهل للمونديال".

"بالتالي، يمكن لأي من هذه المنتخبات الثلاثة أن يتأهل في المركزين الأول أو الثاني".

هل يمتلك منتخب موزمبيق القدرة على التأهل؟

"كما هو الحال دائمًا، نحن الطرف الأضعف، ولا يمكن التنبؤ بشيء مختلف، التوقع العام هو معرفة أي من المنتخبات الثلاثة المذكورة سينجح في احتلال أحد المركزين الأول والثاني".

"نحن في موزمبيق نأمل دائمًا في تحقيق أول فوز لنا في هذه المرحلة، وكذلك التأهل لأول مرة إلى الدور التالي".

"عند النظر إلى المجموعة على الورق، ستكون المهمة صعبة للغاية بالنسبة لنا، ومع ذلك، لا يمكننا أن نفقد الأمل، يجب أن نؤمن بأن الأمر ممكن، هذه هي مشاركتنا الثانية على التوالي، وقد اكتسبنا بعض الخبرة، وكل شيء وارد في كرة القدم، علينا أن نؤمن بقدرتنا على المفاجأة والتأهل إلى الدور التالي في المجموعة السادسة".

"أؤمن بأن منتخب موزمبيق يملك ما يلزم، رغم أننا سنواجه منتخبات من أعلى المستويات، سنلعب ضد أبطال النسخة الماضية، وضد الكاميرون، وكذلك الجابون المرشحة بقوة بقيادة أوباميانغ، هؤلاء خصوم في غاية الصعوبة، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، نصيحتي لموزمبيق هي الإيمان بالقدرات، وعدم النظر إلى الأسماء أو تاريخ المنتخبات الأخرى، بل التركيز على خطة اللعب والاستمتاع بالمشاركة".

"منتخب موزمبيق لا يعاني من أي ضغط، لأن لا أحد يتوقع منه شيئًا، لذا الأمر يتعلق بالذهاب إلى هناك والاستمتاع وتقديم أفضل ما لدينا، وفي النهاية سنرى ما سيحدث".

هل يضم منتخب موزمبيق لاعبين قادرين على صنع الفارق والمنافسة بقوة؟

"لدينا بعض اللاعبين القادرين على صنع الفارق، لدينا يانيك أتامو، جناح أيمن، أيسر القدم، ويلعب بكلتا القدمين، لكنه يعتمد أكثر على اليسرى، ويتميز بالسرعة والمهارة والتسديد الجيد، وسنعتمد عليه هجوميًا، دفاعيًا، لدينا رينيلدو ماندافا، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أول لاعب موزمبيقي يصل إلى هذا المستوى، مدافع قوي وصعب المراس، عدواني وبدني وسريع".

"هذان اللاعبان هما الأبرز في منتخب موزمبيق، رغم أن لاعبين آخرين قد يظهرون قدراتهم أيضًا، جيني فاز بلقب الدوري البرتغالي مرتين متتاليتين مع سبورتينج، ورينيلدو لعب في أعلى المستويات من فرنسا إلى إسبانيا، والآن في الدوري الإنجليزي، نأمل أن يصلوا إلى البطولة في أفضل جاهزية لمساعدة الفريق على الحلم أكثر".

ما المنتخبات التي تراها الأوفر حظًا للفوز بكأس أمم أفريقيا؟

"جميع الكبار لديهم القدرة على التتويج بكأس أمم أفريقيا، لكن منتخب المغرب، باعتباره البلد المضيف، يمتلك أفضلية اللعب على أرضه، عامل الأرض مهم جدًا، كما رأينا في النسخة الماضية عندما كادت كوت ديفوار أن تخرج مبكرًا ثم تُوّجت باللقب، منتخب المغرب يملك فريقًا قويًا، وبلغ نصف نهائي كأس العالم الأخيرة".

"لا أعلم إن كان أشرف حكيمي سيشارك بسبب الإصابة، لكن وجوده سيضيف الكثير، ومع ذلك، يبقى المنتخب المغربي متماسكًا وقويًا، وهو المرشح الأبرز بالنسبة لي، يليه كوت ديفوار، ثم ربما السنغال، الكاميرون، ونيجيريا".

هل منتخب مصر قادر على التتويج بكأس أمم أفريقيا؟

"منتخب مصر أيضًا كبير وقادر على الفوز بالبطولة، رغم مرور وقت طويل منذ آخر تتويج، الخبرة موجودة، والتاريخ حاضر، ومع لاعبين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، القادرين على صناعة الفارق، لا يمكن استبعادهم أبدًا".

بصفتك أحد أساطير كرة القدم في موزمبيق، ما الرسالة التي تود توجيهها للاعبي المنتخب الموزمبيقي؟

"رسالتي لمنتخب موزمبيق الحالي هي التحلي بالشجاعة، لا يوجد ضغط علينا، وهذا يجب أن يكون في صالحنا، على اللاعبين أن يستمتعوا، يقدموا أفضل ما لديهم، ولا يلعبوا تحت ضغط. لا أحد سيلوم موزمبيق إذا لم تتأهل، لكن علينا أن نؤمن بأن هذه قد تكون البطولة التي نحقق فيها أول فوز أو نتأهل للدور التالي".

من هو مانويل بوكواني "تيكو تيكو"؟

يعد مانويل بوكواني "تيكو تيكو"، أحد أساطير منتخب موزمبيق، إذ سبق وأن ارتدى قميص بلاده خلال 123 مباراة في مختلف المسابقات ونجح المهاجم في تسجيل 27 هدفًا.

تيكو تيكو سبق له المشاركة مع منتخب موزمبيق، في أكثر من نسخة من كأس أمم أفريقيا، وتمكن من المشاركة في العديد من المواجهات أمام مصر في مختلف المناسبات.