كشف الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا، بقيادة إريك شيل، عن قائمة النسور لمباراة مصر، والتي ستجمع بين الفريقين وديًا، استعدادًا لمنافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا وديًا، مساء الثلاثاء، ضمن تحضيرات الثنائي قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

قائمة نيجيريا لمواجهة منتخب مصر

شهدت قائمة منتخب نيجيريا، تواجد 21 لاعبًا فقط لمواجهة مصر الودية، إذ يغيب فيكتور أوسيمين، وموسيسي سيمون، بينما يتواجد أديمولا لوكمان وأليكس أيوبي.

قائمة منتخب نيجيريا

فرانسيس أوزوهو - ستانلي نوابالي - فيسايو ديلي باشيرو - إيبينيزر أكينسانميرو - أماس أوباسوجي - سيمي أجاي - أديمولا لوكمان - برايت أوسايي صامويل - إيجوه أوجبو - توشوكوو نانادي - رافائيل أونييديكا - زايدو سانوسي - بول أونواتشو - فرانك أونييكا - كالفن باسي - أليكس إيوبي - ويلفريد نديدي - برونو أونييمايتشي - سيريل ديسرز - أكور آدامز - تشيديرا إيجوكي

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا، رفقة جنوب أفريقيا، الجابون، وزيمبابوي.

بينما يقع منتخب نيجيريا بالمجموعة الثالثة من كأس أمم أفريقيا، رفقة تونس، أوغندا، وتنزانيا.