كلام فى الكورة
بروفة أخيرة.. مصر تختبر قوتها في ودية نيجيريا قبل أمم أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:03 ص 16/12/2025
مران مصر

مران منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأخير لخوض البروفة الأخيرة، من خلال مواجهة منتخب نيجيريا الودية، قبل المغادرة إلى المغرب، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بعثة منتخب مصر ستطير إلى المغرب، مساء غد الأربعاء، إلى طنجة، المدينة التي سيخوض فيها مبارياته خلال دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

بروفة أخيرة

وخاض منتخب مصر مرانه الختامي قبل مباراة نيجيريا، بانضمام عدة لاعبين، ضمنهم الثنائي المحترف، مصطفى محمد من نانت الفرنسي ورامي ربيعة لاعب العين الإماراتي.

كما تواجد رباعي فريق بيراميدز بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، عقب الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي، وعدم بلوغ المباراة النهائية.

منتخب مصر سيدخل ودية نيجيريا وسط حالة من الغموض حول موقف محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، بعد عدم ظهورهما في مران الختامي.

ويتطلع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن يخوض احتكاكًا قويًا مع منتخب مدجج بالنجوم بحجم نيجيريا، قبل خوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية.

حيث يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب: أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، ويفتتح الفراعنة مبارياته في كأس الأمم الأفريقية مع الأخير، مساء الإثنين المقبل.

بطاقة المباراة

المباراة: مصر ضد نيجيريا.

الحدث: مباراة ودية.

المكان: استاد القاهرة الدولي.

الموعد: الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

القناة: تنقل عبر أون سبورت 1.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب نيجيريا مباراة مصر ونيجيريا

