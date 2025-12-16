نشر موقع يلا كورة، عددًا من الموضوعات الهامة، على مدار أمس الأحد، والتي يأتي على رأسها ملف استبعاد إبراهيم عادل ومحمود حسن تريزيجيه من ودية منتخب مصر مع نيجيريا، وموقف أليو ديانج مع الأهلي، وانتظام عدي الدباغ مع نادي الزمالك.

وإليكم أبرز الموضوعات:

تقارير مغربية: الأهلي يقطع شوطًا متقدمًا لضم بلعمري بعد مفاوضات "ماراثونية"

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن النادي الأهلي قطع شوطًا كبيرًا من أجل حسم صفقة الظهير المغربي يوسف بلعمري لاعب فريق الرجاء البيضاوي، من أجل ضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

دون أوسيمين.. منتخب نيجيريا يستعد لودية مصر بـ11 لاعبا فقط

شهد معسكر المنتخب النيجيري في القاهرة انضمام 11 لاعبًا فقط استعدادًا لمواجهة مصر وديًا، قبل انطلاق منافسات كأس أفريقيا 2025.

فيفا عن ترشيح صلاح لجائزة ذا بيست 2025: هيمن على الدوري الإنجليزي

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، على ترشيح النجم المصري محمد صلاح لجائزة ذا بيست عن أفضل لاعب في العالم عام 2025، موضحًا أن صاحب الـ33 عامًا استحق ذلك بعدما فرض هيمنته على منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

من الدكة إلى منتخب مصر.. حصاد موسم المحترفين قبل كأس أمم أفريقيا

عاش الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد أوقاتًا عصيبة على مقاعد بدلاء فرقهم في أوروبا هذا الموسم، قبل انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر المشارك في كأس أمم أفريقيا 2025.

لعنة بدأت مع منتخب مصر.. اللقب يعاند حامله في كأس أمم أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما بدأ العد التنازلي للحدث الأهم على مستوى المنتخبات في القارة السمراء.

المستشار القانوني للأهلي يعلن التنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بدء الإجراءات القانونية للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس، لاعب الفريق السابق.

بمساعدة الـVAR.. ناجي يدير مباراة منتخب مصر الودية أمام نيجيريا

يدير الحكم محمود ناجي مباراة منتخب مصر الودية أمام نيجيريا، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين.

يلا كورة يكشف موقف أليو ديانج من تجديد عقده مع الأهلي

وافق الدولي المالي أليو ديانج متوسط ميدان فريق الأهلي، على عرض المقدم من "القلعة الحمراء"، لتجديد عقده إلا أنه طلب تأجيل التوقيع على العقود بالاتفاق مع وكيله واكتفى بالاتفاق الشفهي مع الإدارة.

وزارة الشباب والرياضة: ندرس عددًا من المقترحات والبدائل لأرض الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا رسميًا حول أزمة أرض نادي الزمالك، ولك بعد بيان النيابة العامة.

بينهم ثنائي محترف.. سداسي ينضم لمنتخب مصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

كشف منتخب مصر الأول، عن انضمام ثنائي الفريق المحترف بالإضافة إلى رباعي بيراميدز، إلى معسكر الفراعنة التحضيري لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

لبداية مشواره.. منتخب مصر يكشف موعد سفره إلى المغرب

كشف منتخب مصر عن موعد سفره إلى المغرب، تمهيدًا لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي يسعى للتتويج بها تحت قيادة حسام حسن.

منتخب مصر يعلن إصابة إبراهيم عادل قبل كأس الأمم الأفريقية 2025

كشف منتخب مصر، عن إصابة إبراهيم عادل لاعب المنتخب، قبل مواجهة نيجيريا وديًا، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منحه الراحة.. منتخب مصر يعلن رسميا استبعاد تريزيجيه من ودية نيجيريا

قرر منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، منح محمود حسن تريزيجيه، لاعب الوسط، راحة من مباراة نيجيريا الودية بسبب إجراء علاجي بالأسنان.

الدباغ ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

كشف نادي الزمالك عن انتظام الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، في تدريبات الفريق الأول، استعدادًا لقادم المنافسات التي تنتظر الأبيض في الفترة المقبلة بمختلف المسابقات.

يلا كورة يكشف.. موعد انضمام صلاح ومرموش لمعسكر مصر.. وموقف ودية نيجيريا

لم يتواجد الثنائي المحترف محمد صلاح، لاعب ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، في مران منتخب مصر اليوم الإثنين، قبل مباراة نيجيريا الودية.

تصعيد لاعب الشباب.. الزمالك يواصل تدريباته لمباراة حرس الحدود

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في كأس عاصمة مصر.

"اسم قوي في الواجهة".. يلا كورة يكشف تحركات الأهلي لضم مهاجم جديد

يسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الهجومية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تزامنًا مع عدم اقتناع المدرب الدنماركي بقدرات ثنائي الأحمر في المركز الأمامي.

قراءة الفاتحة واكتمال الحراس.. لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا (صور)

واصل منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لخوض مباراة نيجيريا الودية التي ستقام غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كاراجر: صلاح يستحق ممرًا شرفيًا.. ولا أتوقع تواجده مع ليفربول الموسم المقبل

أكد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح يستحق ممراً شرفياً على كل ما قدمه للريدز، مشيراً إلى أنه لا يتوقع تواجده مع الفريق خلال الموسم المقبل.