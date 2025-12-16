المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:10 ص 16/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يخوض منتخب مصر البروفة الأخيرة من خلال مواجهة نيجيريا الودية، اليوم الثلاثاء، قبل المغادرة إلى المغرب، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام ودية مصر ضد نيجيريا على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للمشاركة في أمم أفريقيا.

ويتطلع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن يختبر قوة الفراعنة أمام نيجيريا في الاختبار الأخير قبل خوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا إلى جانب: أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي،

ويفتتح الفراعنة مبارياته في كأس الأمم الأفريقية مع زيمبابوي، مساء الإثنين المقبل.

موعد ودية مصر ضد نيجيريا

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

القناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

يمكنكم متابعة مباراة مصر ونيجيريا عبر قناة أون سبورت 1

ويغيب محمود حسن تريزيجيه عن ودية مصر ونيجيريا بعد منحه راحة بسبب إجراء علاجي بالأسنان.

وهناك حالة من الغموض حول موقف محمد صلاح وعمر مرموش من المشاركة ضد نيجيريا بعد عدم ظهورهما في مران الختامي عقب وصولهما متأخرا من إنجلترا.

