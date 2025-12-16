انضم 33 لاعبًا ينشط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى منتخبات بلادهم في كأس أمم أفريقيا 2025، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير.

أكثر أندية الدوري الإنجليزي تأثرا بأمم أفريقيا

تتأثر أندية الدوري الإنجليزي بانضمام لاعبين من صفوفها إلى كأس أمم أفريقيا، إذ تقام 6 جولات في الفترة ذاتها.

ويتصدر نادي سندرلاند قائمة الأكثر تضررًا من بين أندية الدوري الإنجليزي، حيث يضم فريق المدرب لو بريس 6 لاعبين من 5 منتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وفيما يلي، جميع الأندية الإنجليزية المتأثرة بكأس أمم أفريقيا..

- سندرلاند (6 لاعبين): بيرتراند تراوري (بوركينا فاسو)، نوح صديقي (الكونغو الديمقراطية)، آرثر ماسوكو (الكونغو الديمقراطية)، شمس الدين طالبي (المغرب)، رينيلدو ماندافا (موزمبيق)، حبيب ديارا (السنغال)

- بيرنلي (3 لاعبين): أكسيل توانزيبي (الكونغو الديمقراطية)، لايلي فوستر (جنوب أفريقيا)، حنبعل المجبري (تونس)

- فولهام (3 لاعبين): كالفين باسي (نيجيريا)، أليكس أيوبي (نيجيريا)، صامويل تشوكويزي (نيجيريا)

- مانشستر يونايتد (3 لاعبين): برايان مبيومو (الكاميرون)، أماد ديالو (كوت ديفوار)، نصير مزراوي (المغرب)

- برينتفورد (لاعبان): دانجو واتارا (بوركينا فاسو)، فرانك أونيكا (نيجيريا)

- إيفرتون (لاعبان): إدريسا جاي (السنغال)، إليمان ندياي السنغال)

- مانشستر سيتي (لاعبان): عمر مرموش (مصر)، رايان آيت نوري (الجزائر)

- نوتنجهام (لاعبان): ويلي بولي (كوت ديفوار)، إبراهيم سنجاري (كوت ديفوار)

- توتنهام (لاعبان): يفيس بيسوما (مالي)، بابي ماتار سار (السنغال)

- وست هام (لاعبان): آرون وان بيساكا (الكونغو الديمقراطية)، الحاج مالك ضيوف (السنغال)

- وولفرهامبتون (لاعبان): إيمانويل أجبادو (كوت ديفوار)، تاواندا شيريوا (زيمبابوي)

- ليفربول (لاعب وحيد): محمد صلاح (مصر)

- كريستال بالاس (لاعب وحيد): إسماعيلا سار (السنغال*

- برايتون (لاعب وحيد): كارلوس باليبا (الكاميرون)

- أستون فيلا (لاعب وحيد): إيفان جيساند (القائمة الاحتياطية لكوت ديفوار)

يشار إلى أن 5 أندية في الدوري الإنجليزي لا تضم بين صفوفها أي لاعب في كأس الأمم، هي أرسنال وبورنموث وتشيلسي وليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد.