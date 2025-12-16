المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يتقدمهم حسام حسن.. مدربون يقودون منتخبات بلادهم في كأس أمم أفريقيا 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:13 م 16/12/2025 تعديل في 12:55 م
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن يقود منتخب مصر في أمم أفريقيا

يتولى 10 مدربين قيادة منتخبات بلادهم في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، على رأسهم المصري حسام حسن.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير.

مدربون وطنيون في كأس أمم أفريقيا

اختارت 10 من أصل 24 منتخبًا مشاركًا في كأس أمم أفريقيا إسناد المهمة الفنية إلى مدربين وطنيين، أي أكثر من ثلت المنتخبات.

يشار إلى أن لقب كأس أمم أفريقيا في نسخته الأخيرة 2023 فاز به منتخب كوت ديفوار تحت قيادة المدرب المحلي إيمرسي فاي.

وفيما يلي، المدربون الوطنيون في كأس أمم أفريقيا..

- منتخب مصر: حسام حسن

- منتخب المغرب: وليد الركراكي

- منتخب زامبيا: موزيس سيشون

- منتخب تونس: سامي الطرابلسي

- منتخب بوركينا فاسو: براما تراوري

- منتخب كوت ديفوار: إيمرسي فاي

- منتخب الكاميرون: ديفيد باجو

- منتخب الجابون: تييري مويوما

- منتخب موزمبيق: شينكينيو كوندي

- منتخب السنغال: بابي ثياو

وفيما يلي، المدربون الأجانب في كأس أمم أفريقيا..

- منتخب جزر القمر: الكندي ستيفانو كوزين

- منتخب مالي: البلجيكي توم سينتفيت

- منتخب أنجولا: الفرنسي باتريس بوميل

- منتخب جنوب أفريقيا: البلجيكي هوجو بروس

- منتخب زيمبابوي: الروماني ماريو مارينيكا

- منتخب نيجيريا: المالي إريك شيل

- منتخب تنزانيا: الأرجنتيني ميجيل جاموندي

- منتخب أوغندا: البلجيكي بول بوت

- منتخب بنين: الألماني جرينوت روهر

- منتخب الكونغو الديمقراطية: الفرنسي سيباستيان ديسابر

- منتخب الجزائر: البوسني فلاديمير بيتكوفيتش

- منتخب غينيا الاستوائية: الإسباني جيليرمو جانيت

- منتخب السودان: الغاني كواسي أبياه

- منتخب بوتسوانا: مورينا راموريبولي

