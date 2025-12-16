يستعد المنتخب النيجيري لمواجهة مصر، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراتهما الودية الوحيدة قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة مصر ونيجيريا هذا المساء على ملعب استاد القاهرة، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا في 21 ديسمبر، حيث تستمر المنافسات التي يحتضنها المغرب حتى الثامن عشر من يناير المقبل 2026.

معسكر منتخب نيجيريا قبل ودية مصر

يواصل منتخب نيجيريا استعداداته لمواجهة مصر وديًا، تحت قيادة المدرب المالي إريك شيل.

وبحسب الصحف الرياضية في نيجيريا، يسافر منتخب النسور الخضراء -بعد لقاء مصر- عبر طائرة خاصة إلى المغرب من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا ضمن مجموعة تضم تنزانيا وتونس وأوغندا.

وفيما يلي، أبرز ما دار في معسكر منتخب نيجيريا قبل ودية مصر..

موقع dailypost.. فرصة أخيرة أمام منتخب مصر

أكد الموقع أن مدرب منتخب نيجيريا لديه نية في إشراك اللاعبين البدلاء أو الجدد أمام مصر، إذ يعتبرها فرصة أخيرة من أجل التأكد من جاهزيتهم قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

ورغم إعلان المنتخب النيجيري عن قائمة تضم 28 لاعبًا لكأس أمم أفريقيا، لكن البعض منهم لن يكون حاضرًا أمام منتخب مصر.

موقع scorenigeria.. غياب 4 نجوم

زعم الموقع أن معسكر المنتخب النيجيري شهد حتى الآن غياب 4 نجوم.

وأوضح أن الرباعي فيكتور أوسيمين وموسيس سيمون وصامويل تشوكويزي ومحمد عثمان لم يصلوا مصر، إذ من المتوقع التحاقهم بالبعثة النيجيرية في المغرب.

وأكدت غياب اللاعبين الأربعة عن مباراة مصر ونيجيريا، خاصة أنهم لم يتواجدوا في الحصة التدريبية الصباحية، اليوم الثلاثاء.

ويشارك المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2025 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

وتضم مجموعة نيجيريا في كأس أمم أفريقيا منتخبات تنزانيا وتونس وأوغندا.