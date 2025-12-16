لا يفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق الحدث الأبرز في القارة السمراء عندما تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتستضيف المغرب نهائيات أمم أفريقيا في نسختها الـ35 خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير من العام المقبل.

ودائما ما تحظى الجماهير بمباريات مثيرة في بطولة أمم أفريقيا نظرا لقوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة، خاصة في ظل كوكبة النجوم التي يضمها كل منتخب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، جزر القمر، يوم 21 ديسمبر على ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

وتعد هذه هي المرة الـ14 في تاريخ نهائيات أمم أفريقيا يكون مستضيف البطولة بلدا عربيا.

وأقيمت 13 نسخة سابقة من أصل 34 في بلاد عربية قبل أن تستضيف المغرب النسخة المقبلة للمرة الثانية في تاريخها.

المستضيف بلد عربي = البطل عربيا في 8 نسخ

1957.. المستضيف السودان.. البطل مصر

1959.. المستضيف مصر.. البطل مصر

1970.. المستضيف السودان.. البطل السودان

1986.. المستضيف مصر.. البطل مصر

1990.. المستضيف الجزائر.. البطل الجزائر

2004.. المستضيف تونس.. البطل تونس

2006.. المستضيف مصر.. البطل مصر

2019.. المستضيف مصر.. البطل الجزائر

5 نسخ فشلت المنتخبات العربية أن تتوج باللقب على أرضها

1965.. المستضيف تونس.. غانا البطل بعد الفوز على نسور قرطاج بالمباراة النهائية

1974.. المستضيف مصر.. زائير البطل

1982.. المستضيف ليبيا.. غانا البطل على حساب ليبيا في المباراة النهائية التي انتهت بركلات الترجيح

1988.. المستضيف المغرب.. الكاميرون البطل

1994.. المستضيف تونس.. نيجيريا البطل

إجمالا، توجت المنتخبات العربية ببطولة أمم أفريقيا سواء أقيمت البطولة على أراضيها أو خارجها في 12 نسخة (مصر صاحبة النصيب الأكبر بـ7 ألقاب).

وتبحث المغرب عن لقبها الثاني في تاريخها بعد فوزها بالبطولة في 1976.