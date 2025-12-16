يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تستضيفها المغرب.

وتقام نهائيات أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، جزر القمر، يوم 21 ديسمبر على ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

ويشارك في أمم أفريقيا 6 منتخبات عربية بينهم الرباعي الأكبر (مصر، المغرب، الجزائر، وتونس)، بالإضافة إلى السودان وجزر القمر.

ولا شك أن المغرب ستسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الزحف نحو نهائي البطولة بحثا عن ثاني ألقابها في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

كما ستستفيد بلا شك المنتخبات العربية الأخرى من لعب البطولة في المغرب، ما يجعلها تسعى للمنافسة على اللقب.

وربما تشهد بطولة 2025 المواجهة التي لم تحدث منذ 21 عاما، بأن يكون نهائي أمم أفريقيا عربيا بامتياز.

ولم يتقابل منتخبان عربيان في نهائي كأس الأمم الأفريقية منذ نسخة 2004 عندما واجه منتخب تونس "المستضيف" نظيره المغربي.

وفازت تونس على المغرب بنتيجة 2-1، وتوج نسور قرطاج بلقب أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخهم.

ويعود أول نهائي عربي في أمم أفريقيا إلى النسخة الثانية في عام 1959 عندما فازت مصر على السودان بهدفين مقابل هدف، وكانت البطولة مكونة من 3 منتخبات فقط.