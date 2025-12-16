يخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا، اليوم الثلاثاء، في البروفة الأخيرة وذلك قبل المغادرة إلى المغرب، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام ودية مصر ضد نيجيريا على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للمشاركة في أمم أفريقيا.

ويتطلع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن يختبر قوة الفراعنة أمام نيجيريا في الاختبار الأخير قبل خوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا إلى جانب: أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي،

ويفتتح الفراعنة مبارياته في كأس الأمم الأفريقية مع زيمبابوي، مساء الإثنين المقبل.

طالع كل جديد عن بطولة أمم أفريقيا من هنا

توقع مع يلا كورة نتائج وبطل كأس أمم أفريقيا واربح بلاي ستيشن 5 وموبايل وسمارت واتش

موعد ودية مصر ضد نيجيريا

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

الاستوديو التحليلي ومعلق مباراة مصر ونيجيريا

سيتم نقل مباراة مصر ونيجيريا عبر قناة أون سبورت 1.

يقود تامر صقر الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيجيريا والذي سينطلق في السابعة والربع مساء اليوم بصحبة المحللين عماد متعب وعبدالظاهر السقا.

ويتولى بلال علام مهمة التعليق على مباراة مصر ونيجيريا.