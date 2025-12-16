المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

02:21 م 16/12/2025
أُعلن رسميًا عن أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر قبل المشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، حيث يتواجد منتخب “الفراعنة” على رأس المجموعة الثانية.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة تضم كلًا من: زيمبابوي، وأنجولا، وجنوب أفريقيا، على أن تكون المباراة الافتتاحية أمام منتخب زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب نيجيريا، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد القاهرة.

مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا:

مصر × زيمبابوي
التاريخ: 22 ديسمبر
الموعد: 10 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × جنوب أفريقيا
التاريخ: 26 ديسمبر
الموعد: 5 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × أنجولا
التاريخ: 29 ديسمبر
الموعد: 6 مساءً بتوقيت القاهرة

لمعرفة أرقام قمصان لاعبي المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا.. اضغط هنا أو اطّلع على الألبوم المرفق في الموضوع.

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

