أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، توصله إلى اتفاق مع المدرب السابق للمنتخب الأول روي فيتوريا لإنهاء النزاع القائم بينهما.

ورحل فيتوريا عن تدريب مصر بعد الخروج من دور الـ16 في بطولة أمم أفريقيا الماضية.

وتولى المدرب البرتغالي قيادة مصر في 18 مباراة، فاز 12، وخسر مباراتين، وتعادل في 4.

نهاية نزاع فيتوريا مع الاتحاد المصري

كان فيتوريا قدم شكوى للحصول على مستحقاته كاملة من الاتحاد المصري وفقا للعقد الذي كان من المقرر أن يستمر حتى عام 2026.

وقال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إنه تم التوصل، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع المدرب روي فيتوريا لإنهاء النزاع القائم بينهما وذلك في مقر المحكمة الرياضية في لوزان (CAS).

وعبّر الطرفان عن شكرهما المتبادل لحرص كل منهما والتزامه بالتوصل إلى هذا الاتفاق.

كما وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر إلى فيتوريا وأثنى على قدّمه من تفانٍ وكفاءة خلال فترة عمله مدربًا للمنتخب الوطني.

وكان حسام حسن تولى تدريب منتخب مصر بعد رحيل فيتوريا، وسيقود الفراعنة في نهائيات أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.