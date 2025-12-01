ستفتقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أقوى مسابقات كرة القدم في العالم، العديد من اللاعبين، اعتبارًا من الجولة المقبلة، لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بمشاركة 24 منتخبًا، في 9 ملاعب مختلفة، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 18 يناير المقبل.

أكثر الفرق تضررًا

واستدعت المنتخبات الأفريقية 29 لاعبًا، بجانب لاعب في قائمة الاحتياطي، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث سيكون سندرلاند أكثر الفرق المتضررة من تلك المسابقة.

وسيخرج 6 لاعبين دفعة واحدة من قائمة فريق سندرلاند، للمشاركة في كأس أفريقيا، وهم نواه صادقي، وآرثر ماسواكو، ثنائي منتخب الكونغو الديموقراطية، بجانب رينيلدو ماندفا، لاعب موزمبيق، وبرتراند تراوري، مهاجم بوركينا فاسو، بجانب شمس الدين طالبي، لاعب المغرب، وحبيب ديارا، لاعب السنغال.

ثلاثي من فريقين

كما أن هناك 9 لاعبين سيغادرون البريميرليج مؤقتًا، ولكن من 3 فرق مختلفة، الأول هو، بيرنلي، الذي سيبتعد عنه أكسيل توانزيبي، لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية، وليلي فوستر، مهاجم منتخب جنوب أفريقيا، وحنبعل المجبري، لاعب خط وسط منتخب تونس.

وسيتوجه 3 لاعبين من فولهام لمعسكر منتخب نيجيريا، هم المدافع، كالفين باسي، والثنائي الهجومي، أليكس إيوبي، وصامويل تشوكويزي، فيما سيغيب عن مانشستر يونايتد، الظهير المغربي، نصير مزراوي، والجناح الإيفواري، عماد ديالو، والمهاجم الكاميروني، برايان مبيومو.

لاعبان من 6 فرق

وسينضم من فريق برينتفورد، دانجو واتارا لمنتخب بوركينا فاسو، وفرانك أونيكا، لمنتخب نيجيريا، أما من إيفرتون، فينضم إيلمان ندياي، وإدريسا جانا جايي لمنتخب السنغال، بينما يغادر صفوف مانشستر سيتي، المصري، عمر مرموش، والجزائري، ريان آيت نوري.

ومن فريق نوتنجهام فورست، سيغادر المدافع ويلي بولي، وإبراهيم سانجاري لينضما لمنتخب كوت ديفوار، فيما ينتقل ييف بيسوما وبابي مطر سار، ثنائي توتنهام هوتسبير، لينضم الأول إلى منتخب مالي، والثاني لمنتخب السنغال. وفي وست هام، ينتقل آرون وان بيساكا لمنتخب الكونغو الديموقراطية، والحاج مالك ضيوف لمنتخب السنغال.

لاعب واحد من 3 فرق

وسيضم منتخب السنغال أيضًا إسماعيلا سار، من كريستال بالاس، فيما ينضم كارلوس باليبا، من نادي برايتون، بينما سيكون الإيفواري، إيفان جيساند، في قائمة الاحتياط لمنتخب كوت ديفوار.