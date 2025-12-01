المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

هدية لأرسنال.. 5 أندية من البريميرليج تحتفظ بلاعبيها في كأس أفريقيا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

05:57 م 16/12/2025 تعديل في 06:38 م
فريق أرسنال

أرسنال - صورة أرشيفية

ستفتقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أقوى مسابقات كرة القدم في العالم، العديد من اللاعبين، اعتبارًا من الجولة المقبلة، لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بمشاركة 24 منتخبًا، في 9 ملاعب مختلفة، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 18 يناير المقبل.

أكثر الفرق تضررًا

واستدعت المنتخبات الأفريقية 29 لاعبًا، بجانب لاعب في قائمة الاحتياطي، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث سيكون سندرلاند أكثر الفرق المتضررة من تلك المسابقة.

وسيخرج 6 لاعبين دفعة واحدة من قائمة فريق سندرلاند، للمشاركة في كأس أفريقيا، وهم نواه صادقي، وآرثر ماسواكو، ثنائي منتخب الكونغو الديموقراطية، بجانب رينيلدو ماندفا، لاعب موزمبيق، وبرتراند تراوري، مهاجم بوركينا فاسو، بجانب شمس الدين طالبي، لاعب المغرب، وحبيب ديارا، لاعب السنغال.

ثلاثي من فريقين

كما أن هناك 9 لاعبين سيغادرون البريميرليج مؤقتًا، ولكن من 3 فرق مختلفة، الأول هو، بيرنلي، الذي سيبتعد عنه أكسيل توانزيبي، لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية، وليلي فوستر، مهاجم منتخب جنوب أفريقيا، وحنبعل المجبري، لاعب خط وسط منتخب تونس.

وسيتوجه 3 لاعبين من فولهام لمعسكر منتخب نيجيريا، هم المدافع، كالفين باسي، والثنائي الهجومي، أليكس إيوبي، وصامويل تشوكويزي، فيما سيغيب عن مانشستر يونايتد، الظهير المغربي، نصير مزراوي، والجناح الإيفواري، عماد ديالو، والمهاجم الكاميروني، برايان مبيومو.

لاعبان من 6 فرق

وسينضم من فريق برينتفورد، دانجو واتارا لمنتخب بوركينا فاسو، وفرانك أونيكا، لمنتخب نيجيريا، أما من إيفرتون، فينضم إيلمان ندياي، وإدريسا جانا جايي لمنتخب السنغال، بينما يغادر صفوف مانشستر سيتي، المصري، عمر مرموش، والجزائري، ريان آيت نوري.

ومن فريق نوتنجهام فورست، سيغادر المدافع ويلي بولي، وإبراهيم سانجاري لينضما لمنتخب كوت ديفوار، فيما ينتقل ييف بيسوما وبابي مطر سار، ثنائي توتنهام هوتسبير، لينضم الأول إلى منتخب مالي، والثاني لمنتخب السنغال. وفي وست هام، ينتقل آرون وان بيساكا لمنتخب الكونغو الديموقراطية، والحاج مالك ضيوف لمنتخب السنغال.

لاعب واحد من 3 فرق

وسيضم منتخب السنغال أيضًا إسماعيلا سار، من كريستال بالاس، فيما ينضم كارلوس باليبا، من نادي برايتون، بينما سيكون الإيفواري، إيفان جيساند، في قائمة الاحتياط لمنتخب كوت ديفوار.

مباراة مالي القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب الدوري الإنجليزي الممتاز منتخب كوت ديفوار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg