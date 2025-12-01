المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

مرموش: الشعب المصري فخور بوجودي مع صلاح في أفضل أندية الدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:32 م 16/12/2025
صلاح ومرموش

محمد صلاح وعمر مرموش

كشف عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن طبيعة علاقته بمحمد صلاح، لاعب ليفربول، في ظل منافسته في الدوري الإنجليزي الممتاز ومزاملته مع منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

وقال مرموش في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "عندما أكون مع المنتخب الوطني، نحاول المزاح فيما بيننا كفريق لتخفيف التوتر، الجو العام يدور حول كرة القدم، والفكرة الأساسية هي أن حياتك تتمحور حولها".

وأضاف: "لذا عندما تنضم للمنتخب، بالطبع ستظل تتحدث عن كرة القدم، لكننا نحاول قدر الإمكان فصلها عن كرة القدم ونمزح بشأن أمور أخرى".

قبل أن يتابع: "أشعر أن الناس فخورون بوجود لاعبين مصريين يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي أفضل ناديين في العالم، وبالطبع، لا يزال محمد صلاح، بكل ما حققه من إنجازات وتاريخ حافل، يقدم أداءً مذهلاً".

قبل أن ينهي مرموش: "أشعر أن الشعب المصري فخور بنا نحن الاثنين".

مباراة مصر القادمة
ليفربول محمد صلاح مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز عمر مرموش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg