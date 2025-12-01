كشف عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن طبيعة علاقته بمحمد صلاح، لاعب ليفربول، في ظل منافسته في الدوري الإنجليزي الممتاز ومزاملته مع منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

وقال مرموش في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "عندما أكون مع المنتخب الوطني، نحاول المزاح فيما بيننا كفريق لتخفيف التوتر، الجو العام يدور حول كرة القدم، والفكرة الأساسية هي أن حياتك تتمحور حولها".

وأضاف: "لذا عندما تنضم للمنتخب، بالطبع ستظل تتحدث عن كرة القدم، لكننا نحاول قدر الإمكان فصلها عن كرة القدم ونمزح بشأن أمور أخرى".

قبل أن يتابع: "أشعر أن الناس فخورون بوجود لاعبين مصريين يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي أفضل ناديين في العالم، وبالطبع، لا يزال محمد صلاح، بكل ما حققه من إنجازات وتاريخ حافل، يقدم أداءً مذهلاً".

قبل أن ينهي مرموش: "أشعر أن الشعب المصري فخور بنا نحن الاثنين".