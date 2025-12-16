استقر الجهاز الفني لمنتخب السنغال، بقيادة المدرب بابي ثياو، على استدعاء مامادو لامين كامارا، لاعب نهضة بركان المغربي، لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المرتقبة.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

مامادو لامين كامارا بدلًا من إيلاي كامارا

أعلن منتخب السنغال بشكل رسمي استدعاء مامادو لامين كامارا، متوسط ميدان نادي نهضة بركان المغربي، لتدعيم قائمة أسود التيرانجا في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، بدلًا من زميله إيلاي كامارا الذي تعرض للإصابة.

وتعرض إيلاي كامارا، للإصابة خلال مباراة فريقه أندرلخت أمام سانت تروند، وأشارت الفحوصات الطبية إلى وجود معاناة عضلية لديه من الدرجة الثانية على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وأعلن منتخب السنغال صعوبة تواجد إيلاي كامارا ضمن قائمة الفريق المتجهة إلى المغرب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، متمنيًا الشفاء للاعب، قبل أن يتم استدعاء متوسط ميدان فريق نهضة بركان.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب السنغال، على اختيار لامين كامارا لتدعيم صفوف الفريق، ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى معسكر أسود التيرانجا، في ديامنياديو، مساء اليوم الثلاثاء.

وشارك مامادو لامين كامارا، رفقة نهضة بركان خلال 12 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، بواقع 995 دقيقة ونجح في تقديم تمريرتين حاسمتين.