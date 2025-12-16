المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل منتخب مصر في ودية نيجيريا.. إمام عاشور أساسيًا ومصطفى محمد يقود الهجوم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:02 م 16/12/2025 تعديل في 07:44 م
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية قبل أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

ويغيب عن هذه المباراة أكثر من لاعب على رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، وفيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا وجالاتا سراي التركي.

كما شهد تشكيل منتخب مصر عودة إمام عاشور للمشاركة أساسيًا لأول مرة مع المنتخب منذ مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 10 يونيو 2024.

ويشارك إمام عاشور أساسياً لأول مرة منذ مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 6 يونيو 2024.

ومن المقرر أن تشهد أيضا هذه المباراة مشاركة أكثر من لاعب، بالأخص وأنها مباراة ودية يريد كل مدير فني تجربة لاعبيه قبل المحفل الأفريقي الأهم في أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

في الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود صابر.

في الهجوم: مصطفي محمد

وعلى مقاعد البدلاء: "أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاته - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن".

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب نيجيريا إمام عاشور

