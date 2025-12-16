أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية قبل أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

ويغيب عن هذه المباراة أكثر من لاعب على رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، وفيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا وجالاتا سراي التركي.

كما شهد تشكيل منتخب مصر عودة إمام عاشور للمشاركة أساسيًا لأول مرة مع المنتخب منذ مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 10 يونيو 2024.

ويشارك إمام عاشور أساسياً لأول مرة منذ مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 6 يونيو 2024.

ومن المقرر أن تشهد أيضا هذه المباراة مشاركة أكثر من لاعب، بالأخص وأنها مباراة ودية يريد كل مدير فني تجربة لاعبيه قبل المحفل الأفريقي الأهم في أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

في الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود صابر.

في الهجوم: مصطفي محمد

وعلى مقاعد البدلاء: "أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاته - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن".