يستعد منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة منتخب نيجيريا الودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

ويتطلع منتخب مصر للتتويج باللقب القاري رقم 8 في تاريخه، وذلك بعدما فاز باللقب 7 مرات من قبل ليكون صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا باللقب.

7 مشاهد لا تنسى لصلاح في أمم أفريقيا

وقبل نسخة 2025 التي ستقام في المغرب، أبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دور النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع كل نسخة شارك فيها منذ 2017 حتى النسخة القادمة.

صلاح مع كل نسخة كانت له بصمة في المباريات التي يشارك فيها، وكانت أولها مع نسخة 2017، إذ أوضح كاف دوره في المباريات كالتالي:

2017

1- مباراة مصر وغانا في دور المجموعات

سجل صلاح هدف المباراة الوحيد مبكراً، حيث هز الشباك بعد 11 دقيقة ليقود مصر إلى صدارة المجموعة الرابعة على حساب غانا، حيث سدد الكرة من ركلة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة.

2- مباراة مصر وبوركينا فاسو في نصف النهائي

سجل صلاح هدفًا رائعًا آخر في نصف النهائي، حيث تلقى تمريرة على حافة منطقة الجزاء وسدد كرة مقوسة في الزاوية العليا البعيدة للمرمى، وأظهر ذلك كل قوته ودقته، حيث انتصر الفراعنة بركلات الترجيح ليبلغوا النهائي، حيث خسروا 2-1 أمام الكاميرون.

2019

3- مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور المجموعات

حقق المنتخب المصري فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الأولى بهدفين في الشوط الأول ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان الهدف الثاني من نصيب صلاح، إذ تلقى تمريرة على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، وراوغ مدافعه ببراعة قبل أن يسدد الكرة أرضية زاحفة داخل القائم القريب من مسافة 15 ياردة.

4- مباراة مصر وأوغندا في دور المجموعات

اعتاد صلاح على تسجيل أهداف رائعة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وسجل هدفًا آخر من ركلة حرة مباشرة ضد أوغندا، هذه المرة، سدد الكرة في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى من مسافة 25 ياردة، مُظهرًا دقة وقوة رائعتين، كان هذا آخر هدف له في النهائيات، حيث تعرض المنتخب المصري لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16.

2021

5- مباراة مصر وغينيا بيساو في دور المجموعات

خسرت مصر مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات أمام نيجيريا بنتيجة 1-0، وكانت بحاجة إلى التعويض عندما واجهت غينيا بيساو، صلاح هو دائمًا رجل اللحظات الحاسمة، وقد سجل هدف الفوز في منتصف الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز.

وأظهر صلاح مهارة فنية رائعة بتسديدة مباشرة في الشباك من مسافة ثمانية ياردات بقدمه اليسرى.

6- مباراة مصر والمغرب في ربع النهائي

التقى منتخب مصر مع غريمه المغربي في ربع النهائي، وحقق فوزًا بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي. بعد أن تأخر مبكرًا، عادل صلاح النتيجة في الدقيقة 53. وللمرة الأولى، كان هدفًا سهلًا، حيث لم يتمكن حارس مرمى المغرب بونو إلا من صد رأسية من ركلة ركنية، واستغل صلاح الفرصة ليتابع الكرة المرتدة ويسجلها من مسافة قريبة. تأهل منتخب مصر إلى النهائي، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال.

2023

7- مباراة مصر وموزمبيق في دور المجموعات

أنقذ صلاح نقطة لمصر في مباراتها الافتتاحية ضمن المجموعة الثانية، عندما سجل ركلة جزاء في الدقيقة 97 ليعادل النتيجة 2-2، وبعدها أجبرته إصابة في أوتار الركبة على عدم المشاركة في بقية المباراة وهي لا تزال هدفه السابع والأخير في أمم أفريقيا، وخرجت مصر من دور الـ16 بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.