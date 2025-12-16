عاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لارتداء قميص منتخب مصر الأول، وذلك بعد فترة طويلة من الابتعاد، تجاوزت العام ونصف العام.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول تشكيل الفراعنة الذي يخوض المباراة الودية اليوم، أمام نيجيريا، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وشهد تشكيل الفراعنة في مباراة اليوم، عودة إمام عاشور، حيث يعود اللاعب لارتداء قميص المنتخب، لأول مرة بعد عدة استبعادات لأسباب فنية تارة، وللإصابة تارة أخرى.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها إمام عاشور مع منتخب مصر منذ مشاركته في مباراة غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 10 يونيو 2024، ما يعني بعد عام و6 أشهر، و6 أيام، وتحديدًا بعد 554 يومًا.

وشارك إمام عاشور في مباراة مصر أمام غينيا بيساو المذكورة، والتي تعادل فيها الفريقان بهدف لمثله، كبديل في الشوط الثاني، إلا أنه يشارك في مباراة اليوم بشكل أساسي.

ويشارك إمام عاشور في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا بشكل أساسي، وذلك لأول مرة منذ مشاركته الأساسية مع الفراعنة، في مباراة بوركينا فاسو، بتصفيات كأس العالم 2026، والتي أُقيمت يوم 6 يونيو 2024، أي بعد عام، و6 أشهر، و10 أيام، وتحديدًا منذ 558 يومًا.

يُذكر أن حسام حسن كان قد استدعى إمام عاشور لقائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ يتواجد الفراعنة في المجموعة الثانية، مع منتخبات، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا، وأنجولا.