يدفع إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، بتشكيل هجومي خلال مباراة منتخب مصر الودية التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

ويغيب عن هذه المباراة أكثر من لاعب على رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، وفيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا وجالاتا سراي التركي.

وشهد تشكيل نيجيريا تواجد بعض اللاعبين الشباب الذين يجربهم المدير الفني قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويتواجد أيضًا نجم منتخب النسور لوكمان على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

ستانلي نوابيلي في حراسة المرمى.

في الدفاع: أوسايي صموئيل، زيدو سنوسي، إيجوه أوجبو، شيدوزي أوازيم.

في الوسط: ديلي بشيرو، رافائيل أونيديكا، فرانك أونييكا.

في الهجوم: بول أونواتشو، تشيديرا إيجوكي، إيبينيزر أكينسانميرو.