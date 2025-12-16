لم يتمالك إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر، نفسه عند سماع النشيد الوطني لمنتخب مصر قبل خوض مباراة نيجيريا الودية.

ويلعب منتخب مصر وديًا مساء اليوم الثلاثاء، مع نيجيريا على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ظهور دموع إمام عاشور

ويتواجد إمام عاشور في التشكيل الأساسي لمنتخبنا الوطني أمام نيجيريا، بجانب الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي.

للتعرف على تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا اضغط هنا

ومع بداية النشيد الوطني ظهرت دموع إمام عاشور متأثرا بعودته لمنتخبنا الوطني.

وشهد تشكيل منتخب مصر عودة إمام عاشور للمشاركة أساسيًا لأول مرة مع المنتخب منذ مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 10 يونيو 2024.

ويشارك إمام عاشور أساسياً لأول مرة منذ مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 6 يونيو 2024.

ويشارك منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

ويتطلع منتخب مصر للتتويج باللقب القاري رقم 8 في تاريخه، وذلك بعدما فاز باللقب 7 مرات من قبل ليكون صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا باللقب.