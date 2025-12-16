شهدت مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، تواجد العديد من اللاعبين المستبعدين من اللقاء، في ملعب القاهرة الدولي الذي يستضيف المواجهة، دعمًا للفراعنة في التجربة الودية قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا وديًا، ضمن تحضيرات الثنائي استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، إذ يرغب حسام حسن وإريك شيل، تجربة العديد من العناصر قبل السفر للمغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

مساندة ودعم لمنتخب مصر في تجربته الودية

حرص العديد من اللاعبين على التواجد في ملعب القاهرة الدولي، لمساندة منتخب مصر في مباراته أمام نيجيريا، والتي تجري وديًا ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وتواجد في ملعب القاهرة، إبراهيم عادل، ومحمود تريزيجيه، ومحمد عبد المنعم، إذ حرص الثلاثي على الجلوس بجانب زملائهم على مقاعد الاحتياط، لملامسة الأجواء أمام نيجيريا.

ويغيب محمود تريزيجيه بقرار من الجهاز الفني الذي فضل منحه الراحة الكافية، بينما لم يشارك إبراهيم عادل بسبب تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل مع فريقه الجزيرة الإماراتي.

وخرج محمد عبد المنعم من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا، في ظل معاناته من الإصابة بالرباط الصليبي، بالإضافة إلى مزق في السمانة.

وأفاد مراسل "يلا كورة" بتواجد ييس توروب مدرب الأهلي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي، من أجل متابعة المباراة ولاعبي الفريق مع منتخب مصر.