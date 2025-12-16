المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

ظهور عبد المنعم وجهاز الأهلي.. دعم لا محدود لمنتخب مصر أمام نيجيريا (صور)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:32 م 16/12/2025
محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يساند منتخب مصر

شهدت مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، تواجد العديد من اللاعبين المستبعدين من اللقاء، في ملعب القاهرة الدولي الذي يستضيف المواجهة، دعمًا للفراعنة في التجربة الودية قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا وديًا، ضمن تحضيرات الثنائي استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، إذ يرغب حسام حسن وإريك شيل، تجربة العديد من العناصر قبل السفر للمغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

مساندة ودعم لمنتخب مصر في تجربته الودية

حرص العديد من اللاعبين على التواجد في ملعب القاهرة الدولي، لمساندة منتخب مصر في مباراته أمام نيجيريا، والتي تجري وديًا ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وتواجد في ملعب القاهرة، إبراهيم عادل، ومحمود تريزيجيه، ومحمد عبد المنعم، إذ حرص الثلاثي على الجلوس بجانب زملائهم على مقاعد الاحتياط، لملامسة الأجواء أمام نيجيريا.

ويغيب محمود تريزيجيه بقرار من الجهاز الفني الذي فضل منحه الراحة الكافية، بينما لم يشارك إبراهيم عادل بسبب تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل مع فريقه الجزيرة الإماراتي.

وخرج محمد عبد المنعم من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا، في ظل معاناته من الإصابة بالرباط الصليبي، بالإضافة إلى مزق في السمانة.

وأفاد مراسل "يلا كورة" بتواجد ييس توروب مدرب الأهلي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي، من أجل متابعة المباراة ولاعبي الفريق مع منتخب مصر.

منتخب مصر نيجيريا كأس أمم أفريقيا محمد عبد المنعم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

2 1
نيجيريا

نيجيريا

82

لاعب منتخب نيجيريا أرسل عرضية ولكنها طالت على الجميع وخرجت إلى ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg