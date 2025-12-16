سجل محمود صابر لاعب نادي زد، هدفه الأول مع منتخب مصر خلال المباراة الودية الجارية ضد منتخب نيجيريا على استاد القاهرة الدولي.

ويعد هذا الهدف الأول لصابر في مباراته الدولية العاشرة مع الفراعنة.

زيزو يصنع ومحمود صابر يسجل.. الهدف الأول لمنتخبنا في شباك نيجيريا pic.twitter.com/VLuNKXxcoQ — ON Sport (@ONTimeSports) December 16, 2025

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات المنتخب المصري لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

مجموعة منتخب مصر في امم أفريقيا

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: أنجولا، جنوب إفريقيا، وزيمبابوي.

وشهدت المباراة غياب عدد من نجوم المنتخب، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي.

كما غاب عن تشكيل نيجيريا فيكتور أوسيمين لاعب منتخب النسور وجالاتا سراي التركي، فيما دخل بعض اللاعبين الشباب في التشكيلة لاختبارهم قبل انطلاق البطولة الكبرى، بينما تواجد نجم المنتخب لوكمان على مقاعد البدلاء.