المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

محمود صابر يسجل هدفه الأول مع منتخب مصر في ودية نيجيريا (فيديو)

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:33 م 16/12/2025 تعديل في 08:54 م
محمود صابر

محمود صابر لاعب زد ومنتخب مصر

سجل محمود صابر لاعب نادي زد، هدفه الأول مع منتخب مصر خلال المباراة الودية الجارية ضد منتخب نيجيريا على استاد القاهرة الدولي.

ويعد هذا الهدف الأول لصابر في مباراته الدولية العاشرة مع الفراعنة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات المنتخب المصري لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

مجموعة منتخب مصر في امم أفريقيا

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: أنجولا، جنوب إفريقيا، وزيمبابوي.

وشهدت المباراة غياب عدد من نجوم المنتخب، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي.

كما غاب عن تشكيل نيجيريا فيكتور أوسيمين لاعب منتخب النسور وجالاتا سراي التركي، فيما دخل بعض اللاعبين الشباب في التشكيلة لاختبارهم قبل انطلاق البطولة الكبرى، بينما تواجد نجم المنتخب لوكمان على مقاعد البدلاء.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمود صابر منتخبر نيجيريا مصر ضد نيجيريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

2 1
نيجيريا

نيجيريا

82

لاعب منتخب نيجيريا أرسل عرضية ولكنها طالت على الجميع وخرجت إلى ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg