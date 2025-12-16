المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خطأ فادح من الشناوي.. منتخب نيجيريا يفاجئ مصر بهدف التعادل (فيديو)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:07 م 16/12/2025 تعديل في 09:15 م
منتخب نيجيريا

هدف تعادل نيجيريا

نجح منتخب نيجيريا في إحراز هدف التعادل في شباك منتخب مصر، خلال المباراة الودية التي تجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء.

ويحتضن ملعب القاهرة الدولي مجريات القمة الودية، بين مصر ونيجيريا، ضمن استعدادات الطرفين للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

منتخب نيجيريا يسجل التعادل أمام مصر

جاء هدف التعادل للنسور الخضر بواسطة اللاعب شيدوزي أوازيم، خلال الدقيقة 3+45 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

جاء الهدف بعدما سدد لاعب منتخب نيجيريا كرة قوية بعد تنفيذ الركلة الحرة حاول الشناوي الإمساك بالكرة، ولكنها سقطت من يده واصطدمت في القائم قبل ان يتابعها شيدوزي أوازيم بتسديدة في المرمى الخالي.

وكان منتخب مصر قد سجل هدف التقدم خلال الدقيقة 28، بواسطة محمود صابر، بعدما أرسل أحمد سيد زيزو عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود صابر بتسديدة في الشباك.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخبات: أنجولا، جنوب إفريقيا، وزيمبابوي.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب نيجيريا

