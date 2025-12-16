نجح منتخب نيجيريا في إحراز هدف التعادل في شباك منتخب مصر، خلال المباراة الودية التي تجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء.

ويحتضن ملعب القاهرة الدولي مجريات القمة الودية، بين مصر ونيجيريا، ضمن استعدادات الطرفين للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

منتخب نيجيريا يسجل التعادل أمام مصر

جاء هدف التعادل للنسور الخضر بواسطة اللاعب شيدوزي أوازيم، خلال الدقيقة 3+45 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

جاء الهدف بعدما سدد لاعب منتخب نيجيريا كرة قوية بعد تنفيذ الركلة الحرة حاول الشناوي الإمساك بالكرة، ولكنها سقطت من يده واصطدمت في القائم قبل ان يتابعها شيدوزي أوازيم بتسديدة في المرمى الخالي.

بعد خطأ الشناوي.. نيجيريا تتعادل قبل نهاية الشوط الأول pic.twitter.com/tHdEiq2qOO — ON Sport (@ONTimeSports) December 16, 2025

وكان منتخب مصر قد سجل هدف التقدم خلال الدقيقة 28، بواسطة محمود صابر، بعدما أرسل أحمد سيد زيزو عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود صابر بتسديدة في الشباك.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخبات: أنجولا، جنوب إفريقيا، وزيمبابوي.