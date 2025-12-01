المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد غياب 634 يومًا.. مصطفى محمد يسجل هدف منتخب مصر الثاني أمام نيجيريا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:33 م 16/12/2025 تعديل في 09:41 م
مصطفى محمد منتخب مصر نيجيريا

مصطفى محمد - مهاجم منتخب مصر

أحرز النجم الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، هدف منتخبنا الوطني الثاني أمام منتخب نيجيريا.

ويلعب منتخب مصر مع نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء ودي أقيم استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب.

مصطفى محمد يسجل الهدف الثاني لمصر أمام نيجيريا

وبادر منتخب مصر بالتسجيل في الدقيقة 27 عن طريق محمود صابر، قبل أن يتعادل منتخب الضيوف في الدقيقة 45+3 عن طريق شيدوزي أوازيم.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 53 سجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الثاني بعدما استغل التمركز الدفاعي الخاطئ ليسدد الكرة في الشباك.

ويعد هذا الهدف الأول الذي يسجله مصطفى محمد بقميص منتخب مصر منذ هدفه في شباك نيوزيلندا في مباراة ودية أقيمت يوم 22 مارس 2024 أي منذ عام و8 أشهر و24 يومًا.

وشارك مصطفى محمد بعد مباراة نيوزيلندا في 15 مواجهة دولية في مختلف البطولات دون أن يسجل أي أهداف.

وبشكل عام لعب صاحب الـ 28 عامًا مع منتخب مصر 53 مباراة بواقع 3640 دقيقة، سجل خلالهم 13 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

لمشاهدة ما يحدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

ويشارك منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

ويتطلع منتخب مصر للتتويج باللقب القاري رقم 8 في تاريخه، وذلك بعدما فاز باللقب 7 مرات من قبل ليكون صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا باللقب.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية نيجيريا مباراة ودية مصطفى محمد

